Apple, dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'ın bir raporuna göre Apple, dokunmatik ekranlı Mac'ler üzerinde çalışıyor. Cihazların gerçekten piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsiz olsa da Gurman, bir tweet'te 2025’te dokunmatik ekranlı bir MacBook Pro görebileceğimizi söylüyor.

Mac'ler dokunmatik OLED ile gelebilir

Raporda ayrıca ekranların şu anda 14 ve 16 inçlik modellerde bulunan Mini LED ekranların aksine OLED teknolojisini kullanabileceğine dikkat çekiliyor. Mevcut Mac'lerde LCD'lerin bulunduğunu iPhone'larda (iPhone SE hariç) ve Apple Watch'larda OLED ekranlar kullanıldığını belirtelim.

OLED ekranlı MacBook'lar 2025'e kalabilir 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Rapora göre, mühendislerin "aktif olarak dahil olduğu" proje, nispeten erken aşamalarda görünüyor. Gurman, dokunmatik ekranlı Mac'leri piyasaya sürmek için nihai bir plan olmadığını ve planların her zaman değişebileceğini söylüyor. Öte yandan Steve Jobs , iPad'i duyururken "ergonomi açısından berbat" olduklarını söyleyerek, dokunmatik ekranlı bilgisayarları eleştirmişti. Elbette aradan uzun yıllar geçti ve günümüzde durum artık öyle değil.

MacOS'un elden geçirilmesi gerekiyor

Apple, dizüstü bilgisayarlara dokunmatik ekranlar eklemek yerine, 2016'dan itibaren Mac'ler için Touch Bar özelliğini getirdi ve 2021'de yeniden tasarlanmış 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların piyasaya sürülmesiyle bu özelliği aşamalı olarak kaldırmaya başladı. Tüm bunların yanında eğer MacBook Pro’larda dokunmatik ekran bulunacaksa MacOS’un ciddi bir revizyondan geçmesi gerekecek.

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