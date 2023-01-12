Apple, dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor

Mac'ler dokunmatik OLED ile gelebilir
Raporda ayrıca ekranların şu anda 14 ve 16 inçlik modellerde bulunan Mini LED ekranların aksine OLED teknolojisini kullanabileceğine dikkat çekiliyor. Mevcut Mac'lerde LCD'lerin bulunduğunu iPhone'larda (iPhone SE hariç) ve Apple Watch'larda OLED ekranlar kullanıldığını belirtelim.
MacOS'un elden geçirilmesi gerekiyor
Apple, dizüstü bilgisayarlara dokunmatik ekranlar eklemek yerine, 2016'dan itibaren Mac'ler için Touch Bar özelliğini getirdi ve 2021'de yeniden tasarlanmış 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların piyasaya sürülmesiyle bu özelliği aşamalı olarak kaldırmaya başladı. Tüm bunların yanında eğer MacBook Pro’larda dokunmatik ekran bulunacaksa MacOS’un ciddi bir revizyondan geçmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..