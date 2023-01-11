Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı MacBook'lar 2025'e kalabilir

    Kuo'ya göre Apple'ın OLED ekranlı MacBook modellerini en erken 2024 sonunda göreceğiz. Mini LED'den OLED ekran teknolojisine neden geçiliyor, ne gibi avantajlar sağlıyor?
    Oy Ver
    OLED MacBook ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Tedarik zinciri analisti Kuo’ya göre, Apple’ın OLED ekranlı ilk MacBook’u çıkarması 2025’i bulabilir. OLED teknolojisi sayesinde daha ince ve daha hafif MacBook tasarımları göreceğiz.

    Daha ince, daha hafif MacBook'lar geliyor

    En son çıkan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dahil mevut tüm MacBook’lar, mini-LED arkadan aydınlatma ve ProMotion özelliğine sahip LCD panele sahip. Mini-LED’li LCD’lerin aksine OLED ekranlar, kendiliğinden yayılan piksellere sahip ve arkadan aydınlatma gerektirmiyor; bu da daha iyi kontrast oranı ve daha uzun pil ömrü demek.

    OLED ekranlı yeni iPad Pro'lar geliyor

    Kuo, OLED ekranlı MacBook’un Pro mu yoksa Air modeli mi olacağını belirtmedi. Ancak ekran sektöründe 25 yılın üzerinde deneyimi olan DSCC CEO’su Ross Young, geçtiğimiz ay Apple’ın 2024’te OLED ekranlı 13 inç MacBook Air modelini, ardından da OLED ekranlı yeni 11.1 inç ve 13 inç iPad Pro’yu çıkaracağını söylemişti.

    Apple Watch'larda micro-LED teknolojisine geçiliyor

    Apple’ın Mac’ler ve iPad’ler için OLED ekrana geçiş yapması uzun sürecek gibi görünüyor. Bu arada yeni Apple Watch Ultra’nın micro-LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Micro-LED teknolojisi, OLED ekranlı mevcut Apple Watch modellerine kıyasla çok daha yüksek parlaklık ve daha iyi kontrast oranı sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız