OLED ekranlı MacBook'lar 2025'e kalabilir

Tam Boyutta Gör Tedarik zinciri analisti Kuo’ya göre, Apple’ın OLED ekranlı ilk MacBook’u çıkarması 2025’i bulabilir. OLED teknolojisi sayesinde daha ince ve daha hafif MacBook tasarımları göreceğiz.

Daha ince, daha hafif MacBook'lar geliyor

En son çıkan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro dahil mevut tüm MacBook’lar, mini-LED arkadan aydınlatma ve ProMotion özelliğine sahip LCD panele sahip. Mini-LED’li LCD’lerin aksine OLED ekranlar, kendiliğinden yayılan piksellere sahip ve arkadan aydınlatma gerektirmiyor; bu da daha iyi kontrast oranı ve daha uzun pil ömrü demek.

OLED ekranlı yeni iPad Pro'lar geliyor

Kuo, OLED ekranlı MacBook’un Pro mu yoksa Air modeli mi olacağını belirtmedi. Ancak ekran sektöründe 25 yılın üzerinde deneyimi olan DSCC CEO’su Ross Young, geçtiğimiz ay Apple’ın 2024’te OLED ekranlı 13 inç MacBook Air modelini, ardından da OLED ekranlı yeni 11.1 inç ve 13 inç iPad Pro’yu çıkaracağını söylemişti.

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Apple Watch'larda micro-LED teknolojisine geçiliyor

Apple’ın Mac’ler ve iPad’ler için OLED ekrana geçiş yapması uzun sürecek gibi görünüyor. Bu arada yeni Apple Watch Ultra’nın micro-LED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Micro-LED teknolojisi, OLED ekranlı mevcut Apple Watch modellerine kıyasla çok daha yüksek parlaklık ve daha iyi kontrast oranı sunacak.

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