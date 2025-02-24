Apple, dört sene içerisinde ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapacak

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Tam Boyutta Gör Apple, ABD'de gelecek dört yıl içerisinde 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı aldığını duyurdu.

20 bin kişi istihdam edilecek

Apple'ın ABD'deki yatırım planları, şirketin CEO'su Tim Cook ile Başkan Donald Trump'ın Oval Ofis'te buluşmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Bloomberg'in haberine göre, 500 milyar dolarlık yatırım, Houston'daki yeni bir sunucu tesisine, Michigan'daki bir tedarikçi akademisine ve Apple'ın ülkedeki mevcut tedarikçileriyle yapacağı ek harcamalara harcanacak. Şirket ayrıca, araştırma ve geliştirme, çip mühendisliği ve yapay zeka alanlarında 20 bin kişiyi istihdam edecek.

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Detroit'te ayrıca daha küçük şirketlere seri üretim konusunda yardımcı olacak bir üretim akademisi açılacak. Ek olarak Arizona, Oregon, Iowa, Nevada ve Kuzey Carolina'daki veri merkezi kapasiteleri genişletilecek ancak TSMC, bu sunuculara güç sağlayan M serisi işlemcileri Tayvan'da üretmeye devam edecek.

Apple, 2021'de son beş yılda 20 bin Ar-Ge çalışanı işe aldığını ve önümüzdeki beş yılda ABD'ye 430 milyar dolar yatırım yapacağını belirtmişti. Önceki rakama yapılan 70 milyar dolarlık artış, Apple’ın Trump’ın tarifeleri konusunda endişeli olabileceğini ve bu durumun şirketi ürün fiyatlarını artırmaya zorlayabileceğini gösteriyor. Bu durum, satışlar üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

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Apple, dört senede ABD'ye 500 milyar dolar yatırım yapacak