Apple artık bir reklam şirketi: Düşen iPhone satışlarını böyle telafi edecek

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcılarına giderek daha fazla reklam göstererek, son yıllarda üreticinin ana gelir kaynağı haline gelen akıllı telefon satışlarındaki düşüşü telafi etmeye çalışacak. Ancak bu, tüketiciler ve antitröst düzenleyicileri arasında memnuniyetsizliğe neden olabilir.

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Apple'ın gelirlerinde reklamların katkısı büyük

Apple'ın çoğu iPhone sahibi tarafından neredeyse bilinmeyen bir tarafı var. Şirket sadece birinci sınıf bilgisayar, telefon ve elektronik cihaz üreticisi değil. Faaliyetlerinde reklamcılık giderek daha fazla yer alıyor ve bu yön her geçen gün daha da güçleniyor. 2016 yılından bu yana Apple News ve App Store'da reklam satışı gerçekleştiren şirket, son aylarda Google, Meta ve Amazon'un hakim olduğu bir sektöre daha kararlı bir şekilde girmeye başladı.

Haziran ayında Apple, App Store ana sayfasındaki reklamlar için ödeme yapma yollarını genişletti. Ağustos ayında şirket, reklam platformunun büyük ölçüde otomatikleştirileceğini belirten bir iş ilanı verdi. Ekim ayının başlarında, üreticinin Apple TV+ için reklamverenler aradığına dair haberler ortaya çıkmaya başladı, ancak platformdaki reklamların YouTube benzeri mi yoksa TV benzeri bir biçimde mi sunulacağı henüz belli değildi.

Apple kullanıcıları daha fazla reklam görecek

Ne yazık ki, Apple'ın hizmetlerini kullananların daha fazla reklam göreceğine ve şirketin burada da Google ve Meta gibi diğer teknoloji devlerine doğrudan rakip olacağına şüphe yok. Akıllı telefon pazarında inovasyon neredeyse durdu ve talep de buna bağlı olarak düştü, bu nedenle Apple'ın yeni gelir kaynakları bulmaya çalışması mantıklı. Bu adımın, arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayan Amazon'un deneyiminden esinlenmiş olması mümkün: 2016'dan bu yana ticaret platformunun bu işi on kat büyüdü ve 2021'de 31 milyar dolara ulaştı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Apple, Insider Intelligence'ın hesaplamalarına göre, reklamlardan yılda yaklaşık 4 milyar dolar elde ediyor. Ancak bu hamle, premium ürün ve hizmetler için onlarca yıldır fazla ödeme yapan şirket hayranlarının haklı öfkesini doğurabilir. Zira şirketin başkanı Tim Cook, reklam temelli iş modellerinin kullanıcı gizliliğini doğrudan ihlal ettiğini ifade etmişti.

Apple'ın son reklam girişimi, iOS'un yeni gizlilik politikasının rakiplerine zarar verme girişimi olduğundan şüphelenen antitröst düzenleyicilerinin dikkatini çekti: Şirketin mobil cihaz kullanıcıları artık platformların tercihlerini izlemesine izin verip vermeyeceklerine kendileri karar veriyorlar. Meta, kendi tahminlerine göre sırf bu karar nedeniyle, sadece bu yıl 10 milyar dolar kaybedecek.

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Apple kendi arama motorunu açarsa avantaj sağlar

Insider Intelligence'ın direktörü Peter Newman, şirketin cihaz satışlarına olan bağımlılığını azaltmak istediğine inanıyor. Yalnızca ücretli bir abonelikle erişilebilen Apple Music ve Apple TV+, uygun reklam platformları olabilir. Ve Apple TV+, Netflix'in yapmaya hazırlandığı gibi reklamlı düşük maliyetli planlar sunmayan birkaç büyük oyuncudan biri olmaya devam etti.

Ancak uzman, şirketin geçen yıl sırasıyla 210 milyar dolar ve 115 milyar dolar reklam geliri bildiren Google ve Meta'nın seviyesine ulaşmasının pek mümkün olmadığını, daha ziyade 10 milyar dolarlık Microsoft gibi olacağını belirtiyor. Ancak söylentiler doğruysa ve Apple kendi web arama hizmetini başlatırsa, durumlar değişebilir.

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Apple, düşen iPhone satışlarını reklamlarla telafi edecek