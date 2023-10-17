Huawei’den Apple’a Çin’de soğuk duş: iPhone zirveyi kaptırdı

Huawei, Çin'in yeni lideri oldu
Analistler, Çin'deki akıllı telefon satışlarının yıldan yıla pozitif büyüme gösterdiğini ve bunun başlıca nedeninin Huawei, Xiaomi ve Honor cihazlarının öncülük ettiği Android satışlarındaki yüksek çift haneli büyüme olduğunu söyledi. Ancak analistlere göre iPhone kanadındaki durum da oldukça önemli. Zira ülkedeki iPhone satışları çift haneli bir düşüş yaşadı ve iPhone 15'in piyasaya sürülmesinden bu yana yıldan yıla hacim artışı negatif olarak gerçekleşti. Sonuç olarak 5G destekli Mate 60 serisinin ciddi rağbet görmesiyle birlikte Huawei, pazar payında iPhone'u geçerek 1 numaraya yerleşti.
Dolayısıyla Çinliler, ülkedeki satışlar artarken bariz bir şekilde tercihlerini iPhone’dan yana kullanmamış gibi görünüyor. Bunun arkasında ise birden fazla neden yatıyor olabilir. Bilindiği üzere Çin’in kamu kurumlarında iPhone’u yasakladığına yönelik haberler gündemde geniş bir yer tutmuştu. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı da birkaç yıldır devam ediyor. Dolayısıyla tüketiciler bir nevi milliyetçi tavır tutunmuş da olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.