Huawei’den Apple’a Çin’de soğuk duş: iPhone zirveyi kaptırdı

Tam Boyutta Gör Apple’ın Çin’deki inişli çıkışlı süreci devam ediyor. Çin’in yasaklamaları, ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımları iPhone satışlarını görünüşe göre olumsuz bir şekilde etkilemiş durumda. Jefferies analistlerinin yayınladıkları bir rapora göre, iPhone Çin'deki akıllı telefon pazar payı liderliğini resmen kaybetti. Yeni lider ise Huawei oldu.

Huawei, Çin'in yeni lideri oldu

Analistler, Çin'deki akıllı telefon satışlarının yıldan yıla pozitif büyüme gösterdiğini ve bunun başlıca nedeninin Huawei, Xiaomi ve Honor cihazlarının öncülük ettiği Android satışlarındaki yüksek çift haneli büyüme olduğunu söyledi. Ancak analistlere göre iPhone kanadındaki durum da oldukça önemli. Zira ülkedeki iPhone satışları çift haneli bir düşüş yaşadı ve iPhone 15'in piyasaya sürülmesinden bu yana yıldan yıla hacim artışı negatif olarak gerçekleşti. Sonuç olarak 5G destekli Mate 60 serisinin ciddi rağbet görmesiyle birlikte Huawei, pazar payında iPhone'u geçerek 1 numaraya yerleşti.

Tam Boyutta Gör “Çin'deki zayıf talebin 2023'te iPhone 15'in küresel sevkiyatının beklenenden daha düşük olmasına yol açacağına inanıyoruz” diye yazan analistler, 2024 yılında da ibrenin Huawei yönünde olacağını sözlerini ekledi. Jefferies analistleri, Android'in hacim artışının indirimlere bağlanamayacağının da altını çiziyor.

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Dolayısıyla Çinliler, ülkedeki satışlar artarken bariz bir şekilde tercihlerini iPhone’dan yana kullanmamış gibi görünüyor. Bunun arkasında ise birden fazla neden yatıyor olabilir. Bilindiği üzere Çin’in kamu kurumlarında iPhone’u yasakladığına yönelik haberler gündemde geniş bir yer tutmuştu. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı da birkaç yıldır devam ediyor. Dolayısıyla tüketiciler bir nevi milliyetçi tavır tutunmuş da olabilir.

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