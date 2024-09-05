YouTube'tan yeni özellik: Ebeveynler çocuklarının aktivitelerini izleyebilecek

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Tam Boyutta Gör YouTube, ebeveynlerin ve velilerin çocuklarının hesaplarını ergenlik çağındaki çocuklarının hesaplarıyla ilişkilendirmelerine olanak tanımak amacıyla tasarlanan yeni bir gözetim özelliğini dünya çapında kullanıma sunuyor.

Yeni özellik Youtube Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu girişim, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi davranışları konusunda farkındalıklarını artırmayı ve platformda güvenli içerik oluşturma uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Teknoloji devi bu gelişmenin ilk ipuçlarını geçen ay vermişti.

YouTube yine lisans sorunlarıyla gündemde 2 gün önce eklendi

YouTube'un Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebilen gözetim özelliği, ebeveynlere çocuklarının abonelikleri, yorumları ve yükleme sayısı gibi paylaşılan bilgilere erişme olanağı sağlıyor. Bağlantılı her iki hesap da yeni bir video yüklenmesi veya canlı yayın başlatılması gibi önemli etkinlikleri vurgulayan e-posta bildirimleri alacak.

YouTube bunu, ergenlik öncesi çocukların hesaplarına yönelik mevcut gözetim araçlarını genişleten "ilk yineleme" olarak tanımlıyor. YouTube, gelecekte bu araca daha fazla özellik eklenebileceğini ve gençlerin çevrimiçi aktivitelerine ilişkin daha fazla bilgi sağlanabileceğini belirtti.

Şirket ayrıca yeni özelliğin "karşılıklı kontrol" sağladığını, yani taraflardan birinin (genç veya ebeveyn) denetimi istediği zaman devre dışı bırakabileceğini vurguluyor. Bu durum, YouTube'un platformunda ebeveyn denetimi ile gençlerin özerkliğine saygı arasında bir denge kurma taahhüdünün altını çiziyor.

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