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    Anlık Bildirim

    YouTube'tan yeni özellik: Ebeveynler çocuklarının aktivitelerini izleyebilecek

    YouTube artık ebeveynlerin çocuklarının kanallarını takip etmesine olanak sağlıyor. Hesaplar, ebeveynleri yeni video yüklemeleri veya canlı yayınlar hakkında bilgilendirmek için bağlanabilir.
    YouTube, genç kullanıcılar için yeni denetleme araçları ekliyor Tam Boyutta Gör
    YouTube, ebeveynlerin ve velilerin çocuklarının hesaplarını ergenlik çağındaki çocuklarının hesaplarıyla ilişkilendirmelerine olanak tanımak amacıyla tasarlanan yeni bir gözetim özelliğini dünya çapında kullanıma sunuyor.

    Yeni özellik Youtube Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebiliyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre bu girişim, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi davranışları konusunda farkındalıklarını artırmayı ve platformda güvenli içerik oluşturma uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Teknoloji devi bu gelişmenin ilk ipuçlarını geçen ay vermişti.

    YouTube'un Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebilen gözetim özelliği, ebeveynlere çocuklarının abonelikleri, yorumları ve yükleme sayısı gibi paylaşılan bilgilere erişme olanağı sağlıyor. Bağlantılı her iki hesap da yeni bir video yüklenmesi veya canlı yayın başlatılması gibi önemli etkinlikleri vurgulayan e-posta bildirimleri alacak.

    YouTube bunu, ergenlik öncesi çocukların hesaplarına yönelik mevcut gözetim araçlarını genişleten "ilk yineleme" olarak tanımlıyor. YouTube, gelecekte bu araca daha fazla özellik eklenebileceğini ve gençlerin çevrimiçi aktivitelerine ilişkin daha fazla bilgi sağlanabileceğini belirtti.

    Şirket ayrıca yeni özelliğin "karşılıklı kontrol" sağladığını, yani taraflardan birinin (genç veya ebeveyn) denetimi istediği zaman devre dışı bırakabileceğini vurguluyor. Bu durum, YouTube'un platformunda ebeveyn denetimi ile gençlerin özerkliğine saygı arasında bir denge kurma taahhüdünün altını çiziyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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