YouTube'tan yeni özellik: Ebeveynler çocuklarının aktivitelerini izleyebilecek

Yeni özellik Youtube Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebiliyor
Şirketten yapılan açıklamaya göre bu girişim, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi davranışları konusunda farkındalıklarını artırmayı ve platformda güvenli içerik oluşturma uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Teknoloji devi bu gelişmenin ilk ipuçlarını geçen ay vermişti.
YouTube'un Aile Merkezi üzerinden etkinleştirilebilen gözetim özelliği, ebeveynlere çocuklarının abonelikleri, yorumları ve yükleme sayısı gibi paylaşılan bilgilere erişme olanağı sağlıyor. Bağlantılı her iki hesap da yeni bir video yüklenmesi veya canlı yayın başlatılması gibi önemli etkinlikleri vurgulayan e-posta bildirimleri alacak.
YouTube bunu, ergenlik öncesi çocukların hesaplarına yönelik mevcut gözetim araçlarını genişleten "ilk yineleme" olarak tanımlıyor. YouTube, gelecekte bu araca daha fazla özellik eklenebileceğini ve gençlerin çevrimiçi aktivitelerine ilişkin daha fazla bilgi sağlanabileceğini belirtti.
Şirket ayrıca yeni özelliğin "karşılıklı kontrol" sağladığını, yani taraflardan birinin (genç veya ebeveyn) denetimi istediği zaman devre dışı bırakabileceğini vurguluyor. Bu durum, YouTube'un platformunda ebeveyn denetimi ile gençlerin özerkliğine saygı arasında bir denge kurma taahhüdünün altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.