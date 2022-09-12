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    Apple, yıl bitmeden bir etkinlik daha düzenleyecek: Ekim ayındaki etkinlikte neler tanıtılacak?

    Geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone cihazlarını tanıtan teknoloji devi Apple, yıl bitmeden bir etkinlik daha düzenleyecek. Ekim ayı için planlanan etkinlikte neler tanıtılacak?
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    Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir
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    Geçtiğimiz hafta yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıtan Apple, hızlıca dünya genelinde gündem olmayı başardı. Cihazlarına büyük güncellemeler getiren firma, çok yakında iPad ve Mac modellerinde de bazı güncellemeler yapacak. Genelde eylül etkinliğinden sonra bir etkinlik daha düzenleyen firma, bu sene de benzer bir plan uygulayabilir. Muhtemelen ekim ayında düzenlenecek etkinlikte hangi duyuruları bekleyebiliriz?

    M2 işlemcili iPad Pro

    Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir
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    Firmaya yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, M2 işlemcili iPad Pro’nun tanıtılacağını belirtti. 9to5Mac tarafından da doğrulanan bu bilgiye göre Apple, yıl bitmeden M2 işlemcili 11 ve 12.9 inç iPad Pro modellerini tanıtacak. Yeni iPad Pro ailesi, önceki nesil gibi 11 inçlik modelde LCD, 12.9 inçlik modelde ise miniLED ekrana sahip olacak. Ayrıca firmanın MagSafe şarj desteğini de yeni iPad Pro cihazlarına getirileceği belirtiliyor. Apple, muhtemelen ekim ayındaki etkinliğinde yeni iPad Pro modellerini tanıtacak.

    10. nesil iPad

    Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir
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    Apple’ın yıl bitmeden düzenleyeceği etkinliğinde giriş seviyesi iPad modeli, son yılların en büyük güncellemesine sahip olacak. J272 kod adlı iPad, yenilenmiş tasarım ve USB-C girişi ile dikkat çekecek. 10.5 veya 10.9 inç ekrana sahip olması beklenen cihaz, A14 Bionic işlemcisinden gücünü alacak. Apple, giriş seviyesi iPad modeli için fiyat artışına gitmez ise cihaz, hızlıca yılın en popüler tableti olabilir.

    M2 işlemcili yeni Mac modelleri

    Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir
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    Haziran ayında yeni nesil Apple Silicon işlemcisini tanıtan firma, M2 işlemcisini şimdilik yalnızca MacBook Air ve MacBook Pro 13’te kullandı. Ancak firmanın, yeni etkinliğinde yeni Mac modelleri tanıtması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma, ya bu sene bitmeden ya da 2023’ün ilk yarısında 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini güncelleyecek. Böylece büyük performans iyileştirmelere sahip olması beklenen M2 Pro ve M2 Max işlemcileri, yıl bitmeden tanıtılabilir. Ayrıca uzun zamandır söylentilere konu olan M2 işlemcili Mac mini’nin de ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

    Karma gerçeklik gözlüğü

    Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir
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    Uzun yıllardır söylentilere ve sızıntılara konu olan Apple’ın akıllı gözlüğünün yapımı neredeyse tamamlanmış durumda. Söylentilere göre bu karma gerçeklik gözlüğü, 2023’ün ilk yarısından önce tanıtılmış olacak. Ancak firmanın, projede hızlı ilerlediği ve bu yıl tanıtılabileceği belirtiliyor. Oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile gelmesi beklenen cihaz, ekim ayında tanıtılsa da 2023 yılında piyasaya çıkacaktır.

    iPadOS 16 ve macOS Ventura

    WWDC 2022’de yeni işletim sistemlerini tanıtan firma, geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone ve Apple Watch serisi ile iOS ve watchOS işletim sistemlerinin güncelleme tarihini verse de yeni iPadOS ve macOS işletim sistemleri için hala bir duyuru bekleniyor. Firma, ekim ayındaki etkinliği ile bu işletim sistemlerinin çıkış tarihini de açıklayacaktır.

    Apple, ekim ayında düzenleyeceği etkinlik için herhangi bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda bir duyuru bekleniyor. Firma, ekim ayında bir etkinlik düzenlemese bile yıl bitmeden çok büyük bir ihtimal bir etkinlik düzenleyecektir.

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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