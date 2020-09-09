Apple; Epic Games’den tazminat istiyor

Geçmiş yıllarda Apple-Samsung veya Apple-Qualcomm arasında gördüğümüz hukuk mücadelesinin bir benzerini Apple ve Epic Games arasında göreceğe benziyoruz. Hukuk mücadelesi kızışmaya başladı.

Apple tazminat istiyor

Hatırlanacağı üzere Epic Games’in Fortnite oyununda Apple’ın oyun içi ödeme planını by-pass ederek kendi yöntemi üzerinden satış yapmaya çalışması ilk kıvılcımı çakmıştı. Kuralları ihlal ettiğini belirten Apple; geliştiricinin tüm hesaplarını ve varlıklarını App Store üzerinden kaldırmıştı.

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Oyunları mağazadan kaldırılan ve Unreal Engine motoruna da erişim yasağı gelen Epic Games ise soluğu mahkemede almıştı. Apple’ın tekelcilik kurmaya çalıştığını iddia eden Epic Games; alınan kararların iptalini istemişti.

Apple ise kuralları uygulamakta oldukça kararlı ve kimseye çifte standart yapılmayacağını belirtiyor. Uzun süre Apple ekosisteminden faydalanan Epic Games’in yaptığı hareket firmayı oldukça kızdırdı.

Bu hafta Apple’ın Epic Games’ten tazminat talebinde bulunacağı bilgisi geldi. Firma dava dosyasına eklediği savunmada Epic Games’in kendisini Robin Hood olarak gördüğünü ancak gerçekte milyar dolarlık bir şirket olduğunu ve o kadar fayda sağlamasına rağmen karşılığında App Store ekosistemine hiçbir şey ödemek istemediğini belirtti.

Tam Boyutta Gör

Apple; müşterisinin iOS ekosisteminde yer aldığı süre içerisinde 600 milyon dolara yakın bir gelir elde ettiğini belirtiyor. Yıllarca iOS ekosistemine yatırım yaparak geliştiricilerin önemli kazançlar sağlamasının yolunu açan Apple; Epic Games’in bunu suiistimal ettiğini düşünüyor. Bu bakımdan Epic Games’in kendi ödeme sistemini entegre ettiği 13 Ağustos tarihinden bu yana bu kanaldan yapılmış tüm ödemeleri tazminat olarak istiyor. Ayrıca dış ödeme mekanizmasının da engellenmesini talep ediyor.

Fortnite hali hazırda App Store mağazasından kaldırıldı ve önemli miktarda kullanıcı kaybetti. Ne var ki hali hazırda kurulu olduğu iOS cihazlarından ödeme almaya devam ediyor. Yapılan indirimlerle Epic Games’in kendi sistemi üzerinden epey para kazandığı tahmin ediliyor. Mahkeme iki tarafı önümüzdeki günlerde duruşmaya çağıracak.

https://www.engadget.com/apple-epic-games-fortnite-damages-191117753.html

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