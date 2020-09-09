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    Apple; Epic Games’den tazminat istiyor

    Epic Games’in Fortnite oyununda kendi ödeme sistemini entegre ederek gelirini kaçırması Apple’ı oldukça kızdırdı. Firma bugüne kadar elde edilen harici kazançlar tazminat olarak istiyor.
    2 gün
    3,9b
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple; Epic Games’den tazminat istiyor

    Geçmiş yıllarda Apple-Samsung veya Apple-Qualcomm arasında gördüğümüz hukuk mücadelesinin bir benzerini Apple ve Epic Games arasında göreceğe benziyoruz. Hukuk mücadelesi kızışmaya başladı.

    Apple tazminat istiyor

    Hatırlanacağı üzere Epic Games’in Fortnite oyununda Apple’ın oyun içi ödeme planını by-pass ederek kendi yöntemi üzerinden satış yapmaya çalışması ilk kıvılcımı çakmıştı. Kuralları ihlal ettiğini belirten Apple; geliştiricinin tüm hesaplarını ve varlıklarını App Store üzerinden kaldırmıştı.

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    Oyunları mağazadan kaldırılan ve Unreal Engine motoruna da erişim yasağı gelen Epic Games ise soluğu mahkemede almıştı. Apple’ın tekelcilik kurmaya çalıştığını iddia eden Epic Games; alınan kararların iptalini istemişti.

    Apple ise kuralları uygulamakta oldukça kararlı ve kimseye çifte standart yapılmayacağını belirtiyor. Uzun süre Apple ekosisteminden faydalanan Epic Games’in yaptığı hareket firmayı oldukça kızdırdı.

    Bu hafta Apple’ın Epic Games’ten tazminat talebinde bulunacağı bilgisi geldi. Firma dava dosyasına eklediği savunmada Epic Games’in kendisini Robin Hood olarak gördüğünü ancak gerçekte milyar dolarlık bir şirket olduğunu ve o kadar fayda sağlamasına rağmen karşılığında App Store ekosistemine hiçbir şey ödemek istemediğini belirtti.

    Apple; Epic Games’den tazminat istiyor
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    Apple; müşterisinin iOS ekosisteminde yer aldığı süre içerisinde 600 milyon dolara yakın bir gelir elde ettiğini belirtiyor. Yıllarca iOS ekosistemine yatırım yaparak geliştiricilerin önemli kazançlar sağlamasının yolunu açan Apple; Epic Games’in bunu suiistimal ettiğini düşünüyor. Bu bakımdan Epic Games’in kendi ödeme sistemini entegre ettiği 13 Ağustos tarihinden bu yana bu kanaldan yapılmış tüm ödemeleri tazminat olarak istiyor. Ayrıca dış ödeme mekanizmasının da engellenmesini talep ediyor.

    Fortnite hali hazırda App Store mağazasından kaldırıldı ve önemli miktarda kullanıcı kaybetti. Ne var ki hali hazırda kurulu olduğu iOS cihazlarından ödeme almaya devam ediyor. Yapılan indirimlerle Epic Games’in kendi sistemi üzerinden epey para kazandığı tahmin ediliyor. Mahkeme iki tarafı önümüzdeki günlerde duruşmaya çağıracak.



    https://www.engadget.com/apple-epic-games-fortnite-damages-191117753.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün en beğenilen
    Apple dünyanın en aç gözlü firmasıdır. Böyle gelmiş ve böyle de kalmaya devam edecektir
    1 Yanıt Yanıtla +43
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün
    epic sonuna kadar haklı.
    oyunu geliştiren epic ama paranın %30'una hiç bişey yapmadan çöken apple.
    nasıl ki ülkede ötv'ye karşı çıkıyorsak apple'ın bu soygununa da karşı çıkarız. ama hala apple'ı savunan kerizler pardon isheep'ler var.
    epic sonuna kadar haklı. oyunu geliştiren epic ama paranın %30'una hiç bişey yapmadan çöken apple. nasıl ki ülkede ötv'ye karşı çıkıyorsak apple'ın bu so...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün e.bukucu
    apple'ın avukatı senin gibi savunmuyor :D
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 1 gün
    Google sanki hayrına Play store'da uygulama satıyormuş gibi kimse değinmemiş. Gözünüzeyse sadece Apple batıyor. Aynı durum Steam içinde geçerli veya Microsoft Store içinde.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün
    ya bu şirkete çingene diyince kuduruyosunuz fanboy takımı ama bune bildiğin has çingene akdkksjdajdal
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Lan bedava mezar bulsa yeminle girer bu Apple yöneticileri.
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    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün
    Arkadaşlar neyin kafasındasınız? Apple zorla mı store a uygulama koyduruyor? Koşullar hoşuna gitmediyse koyma.
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    Espavdez (Cihan L.) 2 gün
    pubg mobile'ın da anlaşmalı olduğu bazı sitelerden pass veya uc satın alımları yapılıyor. yasal mı değilmi appstore kurallarına aykırı mı bilmem ama orada herşey tıkır tıkır işliyor hemde daha uygun fiyatlara. satın alım sonrası uc'ler hesaba mesaj olarak iletilip oyuna yansıtılıyor. adamlar sağa sola neden %30 para yedirsin. kullanıcı neden bu yükün bir kısmını yükselen fiyattan sırtlamak zorunda kalsın. tekelcinin bundan haberi varmı acaba ? istese epic de bunu yapabilirdi. herhangi bir web sitesi üzerinden satın almaları hesaba aktarırdı. apple'ın buna zerre itiraz etmeye hakkı olmazdı. pubg'de olduğu gibi. esasen durum aslında aynı kapıya çıkıyor. satın alımı ha web sitesinden yapmış ha oyun menüsünden kuralsız ise ikiside kuralsız. oyuniçi satın almaları appstore üzerinden ödemek kullanıcıya sadece güven vadediyor ama kullanıcıyı kimden ne satın aldığı ilgilendiriyor. kullanıcıya birden fazla ödeme seçeneği sunulabilir bundan doğal birşey yok.
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    AribyAriana 2 gün
    Rahmetli dedemin bir lafı vardı:



    ''Haklıysan susacaksın, haksızsan kabulleneceksin.''
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    Dr. X (Turgay ÇAN) 2 gün
    33 yıllık hayatımda böyle rezil bir şirket görmedim. Tamamen para odaklı. Apple firması hiç bir zaman dünyada olmasa dünya eksikliğini çekmezdi. Telefona pcye sahip olsan bile bir şekilde o donanımın sana ait olduğunu hissettiriyorlar
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    hayansame (Hakan s.) 2 gün
    Apple cok antipatiksin be
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 gün
    Apple Çin firması olsaydı kan alırlardı kan. Tarihin en büyük tazminat davası açılırdı.
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    viper17 (A ...) 2 gün (düzenlendi)
    Şimdi ücretli uygulamadan %30 ilk satin almada kesebilir gayet hakkı. Epic app geliştirip Apple a gönderiyor. Apple bunu kendi app store uygulamasına koyup server çalıştırıyor. Fakat uygulamayı indirdikten sonra hiç bir masrafı yok. Olay tamamen oyun sunucuları üzerinden devam ediyor. Sırf kendi ürettiği cihazda uygulama çalışıyor diye %30 alamazsın bu saçmalıktır.



    Edit: Olay burda da bitmiyor. Hadi kendi ödeme üzerinden komisyon aldın buna da okey. Sistemi kolaylaştırdı vs. Sonuçta onun da bir bedeli var.

    2. Bir seçeneğe neden karşı çıkıyorsun? Kullanıcı hangisiyle ödemek isterse onunla ödesin?
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    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    5 etiket daha epic games Apple app store unreal engine Mobil Teknolojiler
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