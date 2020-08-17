Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek"

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Epic Games'in Apple ve Google'a açtığı savaşta ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün resmi bir açıklama yayayınlayan Epic, Fortnite'ı iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellemezlerse App Store lisanslarının iptal edileceği yönünde Apple tarafından bir tehdit aldıklarını söyledi.

Epic'in Twitter üzerinden yayınladığı açıklama,"Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü itibarıyla tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini söyledi. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Epic'in App Store'daki faaliyetleri sadece Fortnite'tan ibaret değil. Unreal Engine oyun motoru şu anda mobil platformlarda da çok büyük bir havuza sahip. Apple'ın Epic'in lisansını iptal etmesi aynı zamanda Unreal Engine'in de yeni modellerinin App Store'da kullanılamayacağı anlamına geliyor. Özellikle de bu durum şu anda Epic'i epey endişelendirmiş gibi.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Epic,"Apple sadece Fortnite'ı App Store'dan kaldırmakla yetinmiyor, bunun yerine Epic'in tüm faaliyetlerine alakasız yerlerden saldırı düzenliyor. Epic davada büyük ihtimalle haklı bulunacak, ancak Apple'ın emirlerine hemen şimdi uyulmazsa davadan son karar gelene kadar Epic zaten tamir edilemez seviyede bir zarar görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Apple tarafından konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Epic'in geçtiğimiz hafta Apple'a karşı başlattığı savaşa Facebook, Spotify ve Match Group gibi şirketlerden de destek gelmişti. Apple'ın App Store politikaları şu anda büyük tartışmalara neden oluyor. Epic mahkeme karşısında Apple'ı alt edebileceğinden emin ancak Apple mahkemeyi bile beklemeden Epic'e boyun eğdirmeye çalışıyor gibi.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-08-17-apple-terminating-epic-developer-accounts-tools-access

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