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    Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek"

    Apple'dan Epic Games'e epey sert cevaplar geliyor. Epic, Apple'ın şu anda her cepheden kendilerine saldırdığını ve şirket geleceğini tehdit eden ağır tehditlerde bulunduğunu açıkladı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    17,1b
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Apple'dan Epic'e büyük tehdit:
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    Epic Games'in Apple ve Google'a açtığı savaşta ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün resmi bir açıklama yayayınlayan Epic, Fortnite'ı iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellemezlerse App Store lisanslarının iptal edileceği yönünde Apple tarafından bir tehdit aldıklarını söyledi.

    Epic'in Twitter üzerinden yayınladığı açıklama,"Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü itibarıyla tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini söyledi. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!

    Ayrıca Bkz. "Apple, Fornite'ı App Store'dan kaldırdı: Epic'ten dava kararı!"

    Epic'in App Store'daki faaliyetleri sadece Fortnite'tan ibaret değil. Unreal Engine oyun motoru şu anda mobil platformlarda da çok büyük bir havuza sahip. Apple'ın Epic'in lisansını iptal etmesi aynı zamanda Unreal Engine'in de yeni modellerinin App Store'da kullanılamayacağı anlamına geliyor. Özellikle de bu durum şu anda Epic'i epey endişelendirmiş gibi.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Epic,"Apple sadece Fortnite'ı App Store'dan kaldırmakla yetinmiyor, bunun yerine Epic'in tüm faaliyetlerine alakasız yerlerden saldırı düzenliyor. Epic davada büyük ihtimalle haklı bulunacak, ancak Apple'ın emirlerine hemen şimdi uyulmazsa davadan son karar gelene kadar Epic zaten tamir edilemez seviyede bir zarar görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

    Apple tarafından konuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. Epic'in geçtiğimiz hafta Apple'a karşı başlattığı savaşa Facebook, Spotify ve Match Group gibi şirketlerden de destek gelmişti. Apple'ın App Store politikaları şu anda büyük tartışmalara neden oluyor. Epic mahkeme karşısında Apple'ı alt edebileceğinden emin ancak Apple mahkemeyi bile beklemeden Epic'e boyun eğdirmeye çalışıyor gibi.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-08-17-apple-terminating-epic-developer-accounts-tools-access Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün en beğenilen gowlet
    Yok yav o zaman windows ta bir mağaza kursun steame falan izin vermesin ne satarsanız yüzde 30 u benim desin bu faşist şirketlerin savunulacak bir tarfı yok.
    3 Yanıt Yanıtla +99
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 gün gowlet
    lisans ücreti alınabilir, uygulamada download başına ücret alınabilir ancak oyun içi satışların google veya apple üzerinden yapılmasını dayatıp üzerine birde yüzde otuz gibi fahiş bir komisyon alınması olmaz. %30 üçte bir demek, bu kabul edilemez. zaten mahkeme sonunda da bu oranlar düşecektir.

    ayrıca apple'ın bu tehdidi onlara çok pahalıya patlayacak bence. hem tekelcilikten hemde tehditten feci şekilde tazminat ödeyecekler.
    lisans ücreti alınabilir, uygulamada download başına ücret alınabilir ancak oyun içi satışların google veya apple üzerinden yapılmasını dayatıp üzerine birde yü...
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    gowlet 4 gün (düzenlendi)
    Apple ve Google haklı. Adamların mağazası üzerinden adamların bilgisi olmadan bir değişiklik yapıyorsun, kazancın %100’üne konuyorsun. Hayırdır beleşe verdiğin oyunların zararını burdan mı çıkaracaktın? Çıkmış ağlıyor bir de emziğimi verin diye. Sen nasıl para kazanmak zorundaysan onlar da kazanmak zorunda..
    Apple ve Google haklı. Adamların mağazası üzerinden adamların bilgisi olmadan bir değişiklik yapıyorsun, kazancın %100’üne konuyorsun. Hayırdır beleşe verdiğin ...
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    5 Yanıt Yanıtla +43
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    ..Oburix.. (Doğan Yavuz) 1 gün (düzenlendi)
    Allahtan oyun oynamıyorumda böyle bir derdim yok...
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    seyitsuskun 2 gün
    apple haklı bu davada apple'den yanayım
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    volkantutuncu (volkan Tütüncü) 3 gün
    Şöyle düşünün... bakkalsın dukkan actin satis yapiyorsun urunlerin hic birine kar komisyon vs koymadan satacaksin.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    Ozellikle bedava oyunlarindan dolayi epic games i cok severim ama apple hakli

    Adamlarin kurali var ve senin o platformda cikartman gibi bir zorunluluk yok. Madem mobil cihazlari hedefliyorsun, yap android firmalari ile anlasmani, onlarin kendi appstoreindan yayinla. Zamaninda yapmadigi is te degil. Bir baskaldiri yapmislar ama yanlis sirketten baslamislae
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    turkishairboy (turkishairboy ) 3 gün
    Yiyin birbirinizi.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 3 gün
    gay diktatör yöbetimindeki Apple'dan zorba davranışlara devam... Apple bu şekilde batar... ki inşAllAh tez zamanda batar...
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    Bozuk adam (Kyg Kara) 3 gün detanaoq
    Boş hayaller kurma 2 trilyon dolarlık şirket
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    fuckulteli 3 gün
    Komisyon oranları tartışılır ama anlaşma sağladığın sözleşmeyi çiğnemen sonrası haklı olamazsın.

    Madem komisyon oranlarına itiraz ediyorsun, çekersin uygulamanı/oyununu mağazadan..

    Apple, cihaz üretmiş, işletim sistemi üretmiş, milyonlarca cihaz satmış, bir pazar oluşturmuş, topluluk oluşturmuş. Sana bu kullanıcıları satıyor bir nevi.. Değerini de %30 biçmiş, sende ilk sözleşmede kabul etmişsin. (indirim talep edersin ama kabul etmezse sözleşmeyi çiğnemek yerine uygulama mağazasından çekilirsin)

    Cadde üzerinde dükkan kiralayıp büfe,bakkal açarsın ama büyük bir site içine, kampüse, kamu binası içine oranın yönetiminin iznini almadan giremezsin.

    *Spotify, Netflix gibi üyeliklerin ödemesini uygulama içinden değil de, tarayıcıdan ödemekteki durum nedir bilmiyorum. Bu şekilde bir boşluk olmalı, nasıl işliyor bilmiyorum.
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    BilirKişi00 3 gün (düzenlendi)
    Forumda tekelci appleı destekleyen ne çok fanboy varmış. Gerçekten hayret ve tiksintiyle okuyorum yorumlarınızı. Nasıl windowsta,linuxta,androidde bilimum platformda istediğiniz yerden uygulama yükleyip satın alabiliyorsunuz, iostada böyle olmalı. ios platformu başka kaynaklardan resmi yöntemlerle uygulama yükletmiyor, kendi marketindede zorbalık yapıyor. İstediğim ödeme yöntemini kullanırım arkadaş sanane? Mağazanı zaten dayatıyorsun. Mağazada listelemek için yıllık 100$ parada istiyorsun. Bu gidişata dur denilmesi gerekiyor.
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    horozcorc 3 gün
    Apple baltayı taşa vurdu gibi duruyor. Çok yüksek komisyonlarını vs haklı gerekçelere dayandıramazsa çok fena toslayacak duvara.
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    charger1 3 gün horozcorc
    Aynı şey play store dada var
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    ComputerEngineer1 3 gün
    Apple'ın %30 komisyon olayını savunmasamda Çinli şirketlerin önü bir şekilde kesilmeli. Bu gidişle tüm dünyayı ele geçirecekler.
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    17139 kez okundu.
    34 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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