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    iPhone 16 Pro, video çekiminde oyunun kurallarını değiştiriyor

    Apple, her yıl olduğu iPhone 16 Pro modellerini tanıtırken kamera yeteneklerine dikkat çekti. Bunlardan biri de profesyonel düzeyde ses kaydı sağlayan yapay zeka destekli ses miksi özelliği.
    iphone 16 pro kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, önemli kamera ve ses yükseltmeleri içeren yeni iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16 Pro modellere özel etkileyici özelliklerden biri de; Ses Miksi. Ses miksi, üç farklı ses seçeneği kullanarak videolarınızdaki sesleri duymak istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlıyor.

    Ses miksi: Yapay zeka destekli stüdyo kalitesinde kayıtlar

    iPhone 16 pro ses miksi Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 Pro modellerin gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme (ML) desteği sayesinde Ses Miksi ile video seslerini düzenlemenin yeni ve yaratıcı yollarını sunduğunu söylüyor. Ses Miksi, videonuzu çektikten sonra seslerini ayarlamanıza imkan tanıyor. Kadraj seçeneğiyle kayıt sırasında kadraj dışındaki insanlar konuşuyor olsa bile yalnızca kadrajdakilerin seslerini kaydedebiliyorsunuz. Daha çok vlog veya podcast üreticilerine yönelik Stüdyo seçeneğiyle profesyonel bir stüdyoda kaydedilmiş gibi ses kayıtları alabiliyorsunuz. Sinematik seçeneği de vokal ses parçalarını öne alıp etraftaki gürültüleri çevreye dağıtabiliyor. En iyi ses kalitesi için videolarınızdaki istenmeyen gürültüyü azaltan güçlü makine öğrenimi algoritmalarıyla birlikte rüzgar gürültüsü azaltma da devreye giriyor.

    4K 120fps Dolby Vision: Bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi

    iPhone 16 pro 4k 120fps video kaydı Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, dört yeni stüdyo kalitesinde mikrofona sahip ve uzamsal ses kaydı özelliğiyle geliyor. 16 Pro’lar ayrıca dörtlü piksel sensöre sahip yeni 48MP Fusion kamera ve 120fps kalitede 4K Dolby Vision video çekme sunuyor. Apple, iPhone’da ve bir akıllı telefonda şimdiye kadar bulunan en yüksek çözünürlük ve kare hızının bir araya getirildiğini söylüyor. Standart veya ağır çekimde 4K 120fps çekebiliyor, kayıttan sonra Fotoğraflar uygulamasından video hızını ayarlayabiliyorsunuz.

    Yeni 48MP Ultra geniş kamera

    iphone 16 pro 48mp ultra geniş kamera Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro, Pro kamera sistemine ikinci bir 48 MP kamera ekliyor. Yeni 48MP Ultra Geniş kamera, süper yüksek verimli 48 MP ProRAW ve otomatik netleme özellikli HEIF fotoğraflar için daha gelişmiş dört pikselli bir sensöre sahip. Bu, detaylarıyla büyüleyen makro çekimler yapabileceğiniz ve etkileyici geniş açık fotoğraflar yakalayabileceğiniz anlamına geliyor.

    iPhone 16 Pro Max ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, diğer modellerle birlikte 13 Eylül'de ön siparişe açılacak, 20 Eylül'de satışa çıkacak. iPhone 16 Pro'nun fiyatı 83.000 TL'den başlıyor.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone-16-pro/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/09/apple-debuts-iphone-16-pro-iphone-16-pro-max/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 21 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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