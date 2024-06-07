Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre Apple, önümüzdeki hafta Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) kullanıcıların giriş bilgilerini yönetmelerini sağlayacak "Passwords" isimli yeni bir uygulama tanıtmayı planlıyor.

Apple yeni şifre yöneticisini tanıtacak

Apple halihazırda iCloud Anahtar Zinciri'ni kullanarak parolalarınızı iPhone ve iPad'e kaydetmenize izin veriyor. Yeni uygulama da aynı şekilde senkronize edilecek, ancak giriş bilgileri hesaplar, Wi-Fi ağları ve geçiş anahtarları gibi farklı kategorilere ayrılacak. Bloomberg, yeni Passwords uygulamasının Windows desteğine de sahip olacağını söylüyor. Android desteği hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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Yeni uygulamanın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Passwords uygulamasıyla LastPass ve 1Password gibi şifre yöneticilerine benzer şekilde şifreler oluşturup saklayabilecek. Bunun yanında, kullanıcı adları ve şifreler için otomatik doldurma ve Google Authenticator gibi kimlik doğrulama kodları oluşturma gibi yeteneklere de sahip olacak.

Apple, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek WWDC 2024 etkinliğinde cihazlarının yeni yazılım sürümlerini duyuracak. Özellikle iOS 18'e gelecek yeni yapay zeka özellikleri büyük merak konusu.

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Apple, gelecek hafta Passwords uygulamasını tanıtabilir