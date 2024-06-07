Apple, gelecek hafta Passwords uygulamasını tanıtabilir

Apple yeni şifre yöneticisini tanıtacak
Apple halihazırda iCloud Anahtar Zinciri'ni kullanarak parolalarınızı iPhone ve iPad'e kaydetmenize izin veriyor. Yeni uygulama da aynı şekilde senkronize edilecek, ancak giriş bilgileri hesaplar, Wi-Fi ağları ve geçiş anahtarları gibi farklı kategorilere ayrılacak. Bloomberg, yeni Passwords uygulamasının Windows desteğine de sahip olacağını söylüyor. Android desteği hakkında ise henüz bir bilgi yok.
Yeni uygulamanın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Passwords uygulamasıyla LastPass ve 1Password gibi şifre yöneticilerine benzer şekilde şifreler oluşturup saklayabilecek. Bunun yanında, kullanıcı adları ve şifreler için otomatik doldurma ve Google Authenticator gibi kimlik doğrulama kodları oluşturma gibi yeteneklere de sahip olacak.
Apple, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek WWDC 2024 etkinliğinde cihazlarının yeni yazılım sürümlerini duyuracak. Özellikle iOS 18'e gelecek yeni yapay zeka özellikleri büyük merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.