Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor

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Bu yıl özellikle pandeminin etkisiyle kan kaybeden ve iPhone 12 serisini geç piyasaya süren Apple; gelecek yıl yara sarmanın peşinde. 2021 yılı için tedarik zincirine 230 milyon iPhone tahmini yapan firma OLED satışlarını da arttıracak.

Hedef yükseldi

Gelen bilgilere göre Apple’ın gelecek yıl ilk çeyrek iPhone satış tahmini 90-96 milyon arasında değişiyor. Buna iPhone 12 serisi, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 satışları dahil edilmiş. iPhone 12 henüz global çapta tam anlamıyla satışa başlamış değil bu bakımdan gelecek yıl ivmesi yükselecek.

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Yılın ikinci çeyreğinde ise iPhone 13 serisinin de zamanında çıkacağı varsayılarak 130 milyon civarında bir satış tahmini yapılıyor. Bu rakam içerisine son 2 yılın tüm iPhone modelleri dahil olacak. Böylece toplamda 230 milyon civarı bir satış hedefleniyor.

Apple’ın OLED ekranlı iPhone satış tahmini ise 160-180 milyon arasında. iPhone 12 serisi ve iPhone 13 serisi bunda başrolü oynuyor. Samsung’un 140 milyon civarında OLED panel tedarik edeceği düşünülüyor. LG ve BOE ise kalan OLED ekran miktarını paylaşacaklar.

Elbette Apple’ın hedefleri pandeminin yönüne göre tutacak veya tutmayacak. Global ekonomi pandeminin yaralarını erken sarabilirse yine tüketim alışkanlıkları eskiye dönecektir ancak tedirginlik devam ettiği müddetçe üretim de sıkıntıya girebilir.

https://wccftech.com/apple-shipping-180-million-oled-iphones-2021-samsung-chief-supplier/

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