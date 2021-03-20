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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple geliştiricilerini tehdit eden zararlı yazılım bulundu

    XcodeSpy adı verilen zararlı yazılım üçüncü taraf Xcode projelerinden bulaşıyor ve geliştirici cihazının kamera, mikrofon, klavye gibi bileşenlerine erişebiliyor.
    20 Mart 2021, 23:30 (1 sa.)
    273
    15
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Apple geliştiricilerini tehdit eden zararlı yazılım bulundu
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    Geçtiğimiz hafta önemli platformlardaki Chrome ve Safari tarayıcılarını uzun süredir etkileyen bir açık olduğunun anlaşılmasının ardından bu kez Apple geliştiricilerini tehdit eden yeni bir zararlı yazılım keşfedildi.

    Xcode üzerinden geliyor

    SentinelLabs araştırmacıları tarafından tespit edilen zararlı yazılıma XcodeSpy adı verilmiş ve Xcode platformunun betik özelliklerini kullanarak cihazlara arka kapılar bırakabiliyor. Bu arka kapılar da cihazdan dosyalar çalıyor, kamera veya mikrofona erişebiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    Xcode özellikle Apple ekosistemine uygulama geliştirenleri ilgilendirdiği için zararlı yazılımın hedefinde de Apple geliştiricileri var. Apple geliştirici platformundaki Run Script özelliğini suiistimal eden yazılım fark edilmediği için de rahat bir şekilde çalışabiliyor.

    Zararlı yazılımın paylaşılan üçüncü taraf Xcode projelerinden geldiği ifade ediliyor. Geçen sonbahar aylarında ABD kaynaklı bir organizasyonda bu zararlı yazılım tespit edilmiş. Asyalı geliştiricilerin de hedefte olduğu ifade ediliyor.

    Apple geliştiricilerini tehdit eden zararlı yazılım bulundu
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    XcodeSpy yazılımının iOS geliştiricilerini de etkilediği belirtiliyor. GitHub üzerinde iOS Tab Bar adındaki orijinal projeden kendilerine göre bir versiyon üreten saldırganlar geliştirici cihazlarına sızmayı başarmış.

    Uzmanlar üçüncü taraf Xcode projeleri kullanan geliştiricilerin özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor ve Run Script özelliğini kullanırken zararlı aktivitelere karşı uyanık olmasını istiyor. Yeni ve tecrübesiz geliştiriciler daha kolay bu tuzağa düşebilirler.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/18/new-malware-uses-malicious-xcode-project-to-install-back-doors-on-developer-macs
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    Furkooo85 34 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 4 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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