Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı

    Koronavirüs salgınında hareketliliği azaltmak isteyen yönetimlere yönelik olarak global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı. Veriler Apple Harita istekleri üzerinden hazırlanıyor.
    5 sa.
    2,1b
    12
    4
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle teknoloji devleri farklı açılardan sağlık sektörüne yardımcı olmaya çalışıyor. Apple Haritalar da tüm dünyadaki hareketlilik verilerini sağladığı sayfasını hizmete soktu.

    Hareket takibi

    Apple sağlık çalışmalarına yaptığı bazı dolaylı katkılardan sonra şimdi de salgını yavaşlatmak amacını güden bir projeyi hayata geçirdi. Apple Haritalar üzerinde kullanıcıların taleplerini göz önüne alan proje genel bir hareketlilik istatistiği çıkarıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Music Beats 1 stüdyosu eve taşındı

    Ayrıca Bkz. "OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor"

    1.5 milyardan fazla Apple kullanıcısı haliyle haritalar üzerinde oldukça büyük bir veri ortaya çıkarıyor. Apple da bu verileri toplayarak belirli bir süre içerisinde toplum hareketliliğinin ne kadar değiştiğini ortaya koymaya çalışıyor.

    İki gün geriden gelen hareketlilik verileri 13 Ocak tarihinden bu yana yaşanan gelişmeleri gösteriyor. Örneğin Türkiye ve İstanbul’da hareketlilik verileri yürüme tarafında yüzde 73, sürüş tarafında ise yüzde 66 civarına kadar düşmüş. Bununla birlikte 13 Nisan’a doğru bir hareketlilik artışı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. New York gibi felaketin yaşandığı şehirlerde ise hareketilik düşüşü yüzde 90 civarında.

    Veriler ülkeye göre sürüş ve yürüme haricinde toplu taşıma verilerini de gösteriyor. Sitede toplam 63 ülkenin verileri mevcut. Apple herhangi bir şekilde kimlik veya gidilen yerlerin kaydını tutmadığını dile getirdi.

    İlgili sayfa



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 47 dk.
    Şu iphone ne zaman tanıtılacak öyle bekliyorum iphone se mi 9 mu 2020 mi neyse tanıtılsın artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Avatar2147x 2 sa. yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com

    #evdekal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 37 dk. Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak 1 sa. iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı! 1 sa. Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı 2 sa. Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor? 2 sa. General Motors'un Çin'de satışa sunacağı Baojun RC-5 ortaya çıktı 2 sa. Riot Games'in yeni oyunu Valorant'a ilk bakış 3 sa. İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı 3 sa. 5G destekli Kirin 985 yonga seti tanıtıldı 4 sa. Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı Sonraki Yeni geliştirilen güneş hücresi, %47’lik verimlilik oranıyla dünya rekoru kırdı 6 sa. Instagram Story’e şarkı ekleme özelliği Türkiye’ye geldi 6 sa. OnePlus Bullets Wireless Z kablosuz kulaklık hızlı şarjda çığır açıyor 7 sa. Qualcomm, telefonların GPU sürücüsünü güncellemeyi planlıyor 7 sa. Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti 8 sa. Lise öğrencileri uzaktan eğitimle "uluslararası bilişim teknolojileri" sertifikalarına sahip olabilecek 8 sa. 500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor 10 sa. GitHub artık ekipler için ücretsiz 18 sa. Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları 19 sa. ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti 19 sa. Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor 20 sa. Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı 20 sa. Antibakteriyel bakır plaka üretildi 21 sa. Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde 21 sa. AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek 22 sa. Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor 22 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti 22 sa. Raspberry Pi solunum cihazlarının kalbine girdi 23 sa. Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi 23 sa. Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Resident Evil 4 remake için hazırlıklar başladı: 2022'de geleb...
    DonanımHaber
    Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci ...
    DonanımHaber
    Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdı...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    2019 LG C9 OLED TV KULLANICILARI KULÜBÜ
    DH Forum
    iPhone 12 serisi tasarım olarak iPad gibi olabilir
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim