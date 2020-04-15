Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle teknoloji devleri farklı açılardan sağlık sektörüne yardımcı olmaya çalışıyor. Apple Haritalar da tüm dünyadaki hareketlilik verilerini sağladığı sayfasını hizmete soktu.

Hareket takibi

Apple sağlık çalışmalarına yaptığı bazı dolaylı katkılardan sonra şimdi de salgını yavaşlatmak amacını güden bir projeyi hayata geçirdi. Apple Haritalar üzerinde kullanıcıların taleplerini göz önüne alan proje genel bir hareketlilik istatistiği çıkarıyor.

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1.5 milyardan fazla Apple kullanıcısı haliyle haritalar üzerinde oldukça büyük bir veri ortaya çıkarıyor. Apple da bu verileri toplayarak belirli bir süre içerisinde toplum hareketliliğinin ne kadar değiştiğini ortaya koymaya çalışıyor.

İki gün geriden gelen hareketlilik verileri 13 Ocak tarihinden bu yana yaşanan gelişmeleri gösteriyor. Örneğin Türkiye ve İstanbul’da hareketlilik verileri yürüme tarafında yüzde 73, sürüş tarafında ise yüzde 66 civarına kadar düşmüş. Bununla birlikte 13 Nisan’a doğru bir hareketlilik artışı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. New York gibi felaketin yaşandığı şehirlerde ise hareketilik düşüşü yüzde 90 civarında.

Veriler ülkeye göre sürüş ve yürüme haricinde toplu taşıma verilerini de gösteriyor. Sitede toplam 63 ülkenin verileri mevcut. Apple herhangi bir şekilde kimlik veya gidilen yerlerin kaydını tutmadığını dile getirdi.

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