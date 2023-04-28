Apple’ı dolandıran eski çalışanın ödeyeceği dev ceza belli oldu

Tam Boyutta Gör Eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad, geçtiğimiz yıl Apple’ı dolandırmakla suçlanmıştı. Suçunu kabul eden Prasad için yasal sürecin sonucu ise bir süre önce açıklandı. Apple’ın dolandırıcılık davasında Prasad, firmayı 17 milyon dolar çaldığı için üç yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

Apple'ı dolandıran eski çalışana dev ceza

Eski Apple çalışanı hakkında yapılan soruşturmanın sonucuna göre, suçluluğunu kabul eden Prasad, Apple’a tam 19 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Apple’ı 17 milyon dolar dolandıran şahıs aynı zamanda 3 yıl da hapis cezasına çarptırıldı. 55 yaşındaki Dhirendra Prasad ilk olarak Mart 2022'de suçlandı ve daha sonra geçen yıl Kasım ayında Apple'ı dolandırmak için komplo kurmaktan ve ilgili vergi suçlarından suçlu bulundu.

Tam Boyutta Gör Prasad’ın 2008-2018 yılları arasında şirkette çalışmış olduğu ve çoğunlukla Apple'ın küresel tedarik zincirinde görev aldığı biliniyor. Kaliforniya Bölge Savcılığı, Prasad’ı komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamaktan suçlu buldu.

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ABD Adalet Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "Apple'daki pozisyonu sayesinde Prasad'a işverenine fayda sağlayacak özerk kararlar alması için önemli bir takdir yetkisi verildi. Prasad bu güvene ihanet etti ve Apple'dan maaş ve ikramiye şeklinde yüz binlerce dolar değerinde tazminat kabul ederken, işvereninin zararına kendini zenginleştirmek için gücünü kötüye kullandı." Prasad’ın aynı zamanda vergi kaçırdığı da belirlendi. Prasad’ın Apple’a ödeyeceği 19 milyon doların yanında mahkeme, şahsın halihazırda el koyduğu 5.4 milyon dolar değerindeki mal varlığından da vazgeçmesini ve 8.1 milyon dolar daha nakit ödeme yapması gerektiğine karar kıldı.

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Apple’ı dolandıran eski çalışanın ödeyeceği ceza belli oldu