Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ı dolandıran eski çalışanın ödeyeceği dev ceza belli oldu

    Teknoloji devi Apple’ı dolandırmakla suçlanan eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad’ın cezası belli oldu. Prasad, yüklü bir cezanın yanı sıra aynı zamanda hapis cezasına da çarptırıldı.
    Oy Ver
    Apple’ı dolandıran eski çalışanın ödeyeceği ceza belli oldu Tam Boyutta Gör
    Eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad, geçtiğimiz yıl Apple’ı dolandırmakla suçlanmıştı. Suçunu kabul eden Prasad için yasal sürecin sonucu ise bir süre önce açıklandı. Apple’ın dolandırıcılık davasında Prasad, firmayı 17 milyon dolar çaldığı için üç yıl hapis cezasına da çarptırıldı.

    Apple'ı dolandıran eski çalışana dev ceza

    Eski Apple çalışanı hakkında yapılan soruşturmanın sonucuna göre, suçluluğunu kabul eden Prasad, Apple’a tam 19 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Apple’ı 17 milyon dolar dolandıran şahıs aynı zamanda 3 yıl da hapis cezasına çarptırıldı. 55 yaşındaki Dhirendra Prasad ilk olarak Mart 2022'de suçlandı ve daha sonra geçen yıl Kasım ayında Apple'ı dolandırmak için komplo kurmaktan ve ilgili vergi suçlarından suçlu bulundu.

    Apple’ı dolandıran eski çalışanın ödeyeceği ceza belli oldu Tam Boyutta Gör
    Prasad’ın 2008-2018 yılları arasında şirkette çalışmış olduğu ve çoğunlukla Apple'ın küresel tedarik zincirinde görev aldığı biliniyor. Kaliforniya Bölge Savcılığı, Prasad’ı komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamaktan suçlu buldu.

    ABD Adalet Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "Apple'daki pozisyonu sayesinde Prasad'a işverenine fayda sağlayacak özerk kararlar alması için önemli bir takdir yetkisi verildi. Prasad bu güvene ihanet etti ve Apple'dan maaş ve ikramiye şeklinde yüz binlerce dolar değerinde tazminat kabul ederken, işvereninin zararına kendini zenginleştirmek için gücünü kötüye kullandı." Prasad’ın aynı zamanda vergi kaçırdığı da belirlendi. Prasad’ın Apple’a ödeyeceği 19 milyon doların yanında mahkeme, şahsın halihazırda el koyduğu 5.4 milyon dolar değerindeki mal varlığından da vazgeçmesini ve 8.1 milyon dolar daha nakit ödeme yapması gerektiğine karar kıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    field tested ne demek mercedes cla neden tutulmuyor teknosa kargo kaç günde gelir ftp server kurulumu enjoy paket ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız