iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Şimdi 9to5Mac tarafından, Apple iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yeni render görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 15 Pro en net haliyle görüntülendi

Hatırlayacağınız üzere Apple'ın teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarını rafa kaldıracağından sizlere bahsetmiştik. Ancak 9to5Mac tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, Pro ailesinin her şeye rağmen yeni Eylem düğmesine sahip olacağını gösteriyor. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise, önceki iPhone modellerinde karşımıza çıkan sessize alma tuşu korunacak.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkacak yeni Eylem Düğmesi, Apple Watch Ultra’ya benzer şekilde ek işlevler sunacak. Öyle ki ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor.

Hafif basma – Kamera odaklama

– Kamera odaklama Sert basma - Fotoğraf çekme

- Fotoğraf çekme Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görüntüye baktığımızda, iPhone 15 Pro'da yer verilen kamera adasının önceki görüntülere kıyasla daha az çıkıntıya sahip olduğunu görüyoruz. Pro Max sürümü ise, 6x yakılaştırma sunan periskop lens söylentilerini doğrular nitelikle daha büyük bir çıkıntı ile karşımıza çıkıyor.

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Ayrıca yeni sızıntının genel hatlarıyla bir önceki görüntüleri doğruladığını da belirtelim. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!