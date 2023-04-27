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    iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!

    iPhone 15 Pro ve Pro Max'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, Pro ailesinin yenilenen sessize alma tuşuna ışık tutuyor. İşte 
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    iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Şimdi 9to5Mac tarafından, Apple iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    iPhone 15 Pro en net haliyle görüntülendi

    Hatırlayacağınız üzere Apple'ın teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarını rafa kaldıracağından sizlere bahsetmiştik. Ancak 9to5Mac tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, Pro ailesinin her şeye rağmen yeni Eylem düğmesine sahip olacağını gösteriyor. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise, önceki iPhone modellerinde karşımıza çıkan sessize alma tuşu korunacak. 

    iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkacak yeni Eylem Düğmesi, Apple Watch Ultra’ya benzer şekilde ek işlevler sunacak. Öyle ki ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor.
    • Hafif basma – Kamera odaklama
    • Sert basma - Fotoğraf çekme
    • Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme
    iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görüntüye baktığımızda, iPhone 15 Pro'da yer verilen kamera adasının önceki görüntülere kıyasla daha az çıkıntıya sahip olduğunu görüyoruz. Pro Max sürümü ise, 6x yakılaştırma sunan periskop lens söylentilerini doğrular nitelikle daha büyük bir çıkıntı ile karşımıza çıkıyor. 

    Ayrıca yeni sızıntının genel hatlarıyla bir önceki görüntüleri doğruladığını da belirtelim. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    donanimhabercom Instagram

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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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