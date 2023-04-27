iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi!

iPhone 15 Pro en net haliyle görüntülendi
Hatırlayacağınız üzere Apple'ın teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarını rafa kaldıracağından sizlere bahsetmiştik. Ancak 9to5Mac tarafından paylaşılan CAD görüntüleri, Pro ailesinin her şeye rağmen yeni Eylem düğmesine sahip olacağını gösteriyor. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise, önceki iPhone modellerinde karşımıza çıkan sessize alma tuşu korunacak.
- Hafif basma – Kamera odaklama
- Sert basma - Fotoğraf çekme
- Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme
Ayrıca yeni sızıntının genel hatlarıyla bir önceki görüntüleri doğruladığını da belirtelim. Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”