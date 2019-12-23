Apple’ı tehdit eden Türk’e hapis cezası

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Apple’ın bulut tabanlı depolama hizmeti iCloud’u hacklediğini iddia eden Türk hacker Kerem Albayrak hakkındaki şantaj davasının kararı belli oldu. Albayrak’a 2 yıl hapis cezası verildi.

22 yaşındaki Kerem Albayrak, iCloud’da açık bulduğunu ve yaklaşık 300 milyon iCloud hesabına giriş yapabildiğini gösteren bir video paylaşmış ve Apple’dan para istemişti. Apple’ın 75 bin dolar değerinde kripto para veya bin adet 100 dolarlık iTunes hediye kartı ödenmemesi tüm hesapları sıfırlayacağını ifade etmişti.

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Apple, Albayrak’ın istediği ödemeyi yapmadı ve şantaj gerekçesiyle Albayrak’ı mahkemeye verdi. Albayrak hakkındaki soruşturma sonuçlandı. 2 yıl hapis cezası verildi ancak bu ceza ertelendi. Ayrıca 300 saat ücretsiz çalışma cezası ve 6 ay boyunca elektronik kelepçeyle uzaktan gözetleme cezasına çarptırıldı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/-turkish-crime-family-hacker-pleads-guilty-to-apple-blackmail