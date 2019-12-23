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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’ı tehdit eden Türk’e hapis cezası

    Yaklaşık 300 milyon kişinin iCloud hesabını silmekle tehdit eden ve karşılığında para isteyen Türk'e İngiltere'de hapis cezası verildi. Hapis cezası ertelendi, elektronik kelepçe takılacak.
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    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple’ı tehdit eden Türk’e hapis cezası
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    Apple’ın bulut tabanlı depolama hizmeti iCloud’u hacklediğini iddia eden Türk hacker Kerem Albayrak hakkındaki şantaj davasının kararı belli oldu. Albayrak’a 2 yıl hapis cezası verildi.

    22 yaşındaki Kerem Albayrak, iCloud’da açık bulduğunu ve yaklaşık 300 milyon iCloud hesabına giriş yapabildiğini gösteren bir video paylaşmış ve Apple’dan para istemişti. Apple’ın 75 bin dolar değerinde kripto para veya bin adet 100 dolarlık iTunes hediye kartı ödenmemesi tüm hesapları sıfırlayacağını ifade etmişti.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımından ilk ipucu!"

    Apple, Albayrak’ın istediği ödemeyi yapmadı ve şantaj gerekçesiyle Albayrak’ı mahkemeye verdi. Albayrak hakkındaki soruşturma sonuçlandı. 2 yıl hapis cezası verildi ancak bu ceza ertelendi. Ayrıca 300 saat ücretsiz çalışma cezası ve 6 ay boyunca elektronik kelepçeyle uzaktan gözetleme cezasına çarptırıldı.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-20/-turkish-crime-family-hacker-pleads-guilty-to-apple-blackmail Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 25 dk.
    Bu ülkeden daha kaç tosuncuk çıkacak
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    Relax Relax 42 dk.
    Çok fena patlamış hahahha :)
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    blackzeros 42 dk.
    appleden itunes karti istemek
    bu nasil hacker?
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    PSN_vs_XBOXLive 1 sa.
    Vizyonsuz ...evenk, kripto para veya itunes kartı istemiş bir de...
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    clb12 1 sa.
    Cin olmadan adam çarpmaya çalışan birinin hazin sonu :)
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