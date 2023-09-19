Apple iCloud iki yeni abonelik seçeneği daha sunuyor

Apple iCloud yeni abonelik seçenekleri
Normalde Apple iCloud için en düşük seçenek olan 5GB ücretsiz, 50GB kapasite ise 12.99TL aylık ücrete tabiiydi. En üst seviye ise 2TB olarak 129.99TL aylık ücret gerektiriyordu. Yeni eklenen abonelikler ise aylık 899TL için 6TB ve aylık 1799TL için 12TB olarak belirlenmiş.
Gelişen fotoğraf ve video teknolojileri ile artık kaydedilen bir içeriğin boyutları oldukça artmış durumda. Özellikle profesyoneller için yüksek saklama kapasiteleri artık zorunlu hale geliyor. Apple da rakip platformlar ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.