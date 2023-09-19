Apple iCloud iki yeni abonelik seçeneği daha sunuyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda iCloud bulut abonelik ücretlerine yüzde 100 zam yapan Apple, bu hafta ise daha büyük kapasiteye ihtiyacı olan kullanıcılara yönelik olarak iki yeni abonelik seçeneğini kullanıcılara sunuyor.

Apple iCloud yeni abonelik seçenekleri

Normalde Apple iCloud için en düşük seçenek olan 5GB ücretsiz, 50GB kapasite ise 12.99TL aylık ücrete tabiiydi. En üst seviye ise 2TB olarak 129.99TL aylık ücret gerektiriyordu. Yeni eklenen abonelikler ise aylık 899TL için 6TB ve aylık 1799TL için 12TB olarak belirlenmiş.

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Gelişen fotoğraf ve video teknolojileri ile artık kaydedilen bir içeriğin boyutları oldukça artmış durumda. Özellikle profesyoneller için yüksek saklama kapasiteleri artık zorunlu hale geliyor. Apple da rakip platformlar ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

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Apple iCloud daha büyük depolama alanlarını sunar