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    Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı: İşte yeni iCloud fiyatı

    Hızlı bir şekilde yükselen döviz kurlarının ardından Türkiye’deki teknoloji firmalarının hizmetlerine zam yapması bekleniyor. Bu bağlamda Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam uyguladı.
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    Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı: İşte iCloud fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son aylarda hızla yükselen döviz kurlarının etkisiyle Türkiye piyasasında bulunan çoğu elektronik ürüne ve abonelik tabanlı servislere zam gelmesi bekleniyor. Bunun ilk kıvılcımlarını bir süredir görmeye başlamıştık ve şimdi sırada Apple var. Firma, kısa bir süre önce iCloud fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. İşte yeni Apple iCloud fiyatı:

    iCloud, fotoğraflarınız ve dosyalarınızı buluta yedekleyen bir servis. Hizmet sayesinde dilediğiniz aygıtınızdan dosyalarına erişebilmeniz mümkün oluyor. Çoğu Apple kullanıcı tarafından kullanılan ve Türkiye’de de popüler olan iCoud abonelik fiyatı ise yüzde 100 oranında zamlandı. Ülkemizdeki yeni iCoud fiyatları ise şu şekilde oldu:

    Apple iCloud abonelik fiyatları 💲
    iCoud kapasitesi Eski fiyatı Yeni fiyat
    5 GB Ücretsiz Ücretsiz
    50 GB 6,49 TL 12,99 TL
    200 GB 19,99 TL 39,99 TL
    2 TB 64, 99 TL 129,99 TL

    Apple'ın iCloud zamlarından sonrası açıkçası gözler şimdiden diğer Apple ürünlerine çevrilmiş durumda. Firma zaten bir süre önce iPhone dahil neredeyse tüm ürünlerine Türkiye'de zam yapmıştı. Apple son olarak 8 Haziran tarihinde iPhone fiyatlarına zam uygulamıştı. O tarihteki dolar kuru 23,30 TL dolaylarındaydı. Şimdi ise bu içeriğin hazırlandığı sırada dolar kuru 26,04 TL. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde Apple'ın bir zam daha yapması beklenebili.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    server kayıtlı telefon alınır mı prozac hangi reçete hat taşıma süresi marşpiyel düzeltme ps4 mü ps5 mi

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