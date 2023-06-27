Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı: İşte yeni iCloud fiyatı

iCloud, fotoğraflarınız ve dosyalarınızı buluta yedekleyen bir servis. Hizmet sayesinde dilediğiniz aygıtınızdan dosyalarına erişebilmeniz mümkün oluyor. Çoğu Apple kullanıcı tarafından kullanılan ve Türkiye’de de popüler olan iCoud abonelik fiyatı ise yüzde 100 oranında zamlandı. Ülkemizdeki yeni iCoud fiyatları ise şu şekilde oldu:
|iCoud kapasitesi
|Eski fiyatı
|Yeni fiyat
|5 GB
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|50 GB
|6,49 TL
|12,99 TL
|200 GB
|19,99 TL
|39,99 TL
|2 TB
|64, 99 TL
|129,99 TL
Apple'ın iCloud zamlarından sonrası açıkçası gözler şimdiden diğer Apple ürünlerine çevrilmiş durumda. Firma zaten bir süre önce iPhone dahil neredeyse tüm ürünlerine Türkiye'de zam yapmıştı. Apple son olarak 8 Haziran tarihinde iPhone fiyatlarına zam uygulamıştı. O tarihteki dolar kuru 23,30 TL dolaylarındaydı. Şimdi ise bu içeriğin hazırlandığı sırada dolar kuru 26,04 TL. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde Apple'ın bir zam daha yapması beklenebili.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
98 Kişi Okuyor (44 Üye, 54 Misafir) 26 Masaüstü 72 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1731 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
zam, Apple ve