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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak

    Teknoloji devi Apple'ın üreteceği söylenen elektrikli otomobil ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. CNBC'nin haberine göre Apple Car sürücüsüz çalışacak şekilde tasarlanacak.
    04 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak
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    Apple'ın elektrikli araç projesi hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün ortaya çıkan bilgilerde, Apple Car'ın Hyundai E-GMP platformu üzerine inşa edileceği ve Apple'ın KIA Motors'a 3,5 milyar dolar yatırım yaptığını öğrenmiştik. Şimdi ise Apple Car'ın otonom sürüş teknolojisi ile geleceği ortaya çıktı.

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    ABD'nin önde gelen haber kaynaklarından CNBC, projenin uygulanmasından haberdar olan çok sayıda kaynağa atıfta bulundu. Yayınlanan bilgilere göre Apple, tamamen sürücüsüz çalışabilecek bir otomobil geliştiriyor. Şu anda otonom araç teknolojileri üreten şirketler arasında en gelişmiş sistemleri Tesla'nın kullandığı belirtiliyor. Dolayısı ile de Apple'ın Tesla'yı geçebilmek için çok çalışması gerektiği vurgulanmış.

    Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak
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    Apple, Manfred Harrer ile anlaştı

    Bir diğer gelişme ise Apple Car projesinin kadrosuyla ilgili. Business Insider'ın haberine göre Apple, Porsche ve Volkswagen'in kilit noktadaki yetenekli mühendislerinden 48 yaşındaki Manfred Harrer ile anlaştı. Harrer, bir şasi uzmanı ve Porsche Cayenne serisinin genel müdürü olarak görev yapıyor.

    Mükemmel bir sicile sahip olan Herrer, Porsche'den önce BMW ve Audi'de de çalıştı. Bu gelişme de Apple Car'ın en az Porsche Cayenne kadar sürüş zevki vereceğine işaret ediyor. Tabi eğer sürücü hala her şeyi kendi başına yapmak istiyorsa.



    https://www.macrumors.com/2021/02/03/first-apple-car-no-driver-fully-autonomous/?utm_source=ixbtcom Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5inci seviye full otonom surus teknolojiden ziyade burokrasi meselesi. otonom sistemler simdi degilse bile cok yakinda insandan daha az kaza ihtimali ile arac kullanacaktir. sorun kaza yaptiginda bunun sorumlusu kim olacak. aptalca bir kod hatasinda butun aile yanarak can verirse bunun hesabini kimden soracan. tesla bu problemi direksiyonda surucunun ellerinin durmasini zorunlu tutarak asiyor, sorumlugu gene surucu aliyor. ama 5inci seviye demek istersen arabayi kendi haline birak yat uyu demek. burda bir hata cekmeyen telefon anteni gibi bumber kilif cikarar sorunu gecirtiremezsiniz. otomotiv sektoru tuketici elektroniginden cok farklidir, hata affetmez.
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber değeri 0 şu postun
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayret çok şaşırdık hiç beklemiyorduk Apple'dan bu hareketi :)
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    A aca-n 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz yine inşaatlara takıldık. İlla fabrikayı yapmak mı gerekiyor? Ülke otomobil fabrikası dolu başlasak inşaat sonradan gelse yapılamaz mıydı?

    Bilmediğimden soruyorum sanayide illa inşaat olmadan üretim yapılamaz mı?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    orientem (Orientus Prime) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aca-n
    İnşaattan kasıt bina mı sadece. Sıfırdan üretim hattı kuruyorlar. En azından muhalefet gibi başa gelirsek yerli otomobil çalışmasını durdurucaz diye vaad vermediler. Elektrikli otomobillerle beraber üreticiler artık kendi ülkelerine çekilmeye başladı. TOGG da olmasa ülkenin en büyük ihracat kalemi ortada kalacaktı.
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