Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak

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Apple'ın elektrikli araç projesi hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün ortaya çıkan bilgilerde, Apple Car'ın Hyundai E-GMP platformu üzerine inşa edileceği ve Apple'ın KIA Motors'a 3,5 milyar dolar yatırım yaptığını öğrenmiştik. Şimdi ise Apple Car'ın otonom sürüş teknolojisi ile geleceği ortaya çıktı.

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ABD'nin önde gelen haber kaynaklarından CNBC, projenin uygulanmasından haberdar olan çok sayıda kaynağa atıfta bulundu. Yayınlanan bilgilere göre Apple, tamamen sürücüsüz çalışabilecek bir otomobil geliştiriyor. Şu anda otonom araç teknolojileri üreten şirketler arasında en gelişmiş sistemleri Tesla'nın kullandığı belirtiliyor. Dolayısı ile de Apple'ın Tesla'yı geçebilmek için çok çalışması gerektiği vurgulanmış.

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Apple, Manfred Harrer ile anlaştı

Bir diğer gelişme ise Apple Car projesinin kadrosuyla ilgili. Business Insider'ın haberine göre Apple, Porsche ve Volkswagen'in kilit noktadaki yetenekli mühendislerinden 48 yaşındaki Manfred Harrer ile anlaştı. Harrer, bir şasi uzmanı ve Porsche Cayenne serisinin genel müdürü olarak görev yapıyor.

Mükemmel bir sicile sahip olan Herrer, Porsche'den önce BMW ve Audi'de de çalıştı. Bu gelişme de Apple Car'ın en az Porsche Cayenne kadar sürüş zevki vereceğine işaret ediyor. Tabi eğer sürücü hala her şeyi kendi başına yapmak istiyorsa.

https://www.macrumors.com/2021/02/03/first-apple-car-no-driver-fully-autonomous/?utm_source=ixbtcom

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