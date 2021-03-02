Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir

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Apple'ın iPhone 12 serisi için MagSafe teknolojisini temel alan bir powerbank çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. Teknoloji analisti Jon Prosser, Genius Bar podcast yayınının bir bölümünde bu söylentileri alevlendirecek yeni açıklamalar yaptı.

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Prosser'a göre Apple, güç bankasının iki versiyonu üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri standart versiyon, diğeri ise ters şarj özellikli premium model. Prosser, ters şarj konusunda ayrıntıya girmese de muhtemelen AirPods veya diğer Apple aksesuarlarını aynı anda kablosuz olarak şarj etme yeteneğinden bahsediyor.

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Render görüntülerini paylaşacak

Haber kaynağı Apple'ın bu modellerden yalnızca birini piyasaya sürebileceğini ve ters şarj özellikli versiyonun gün ışığı göremeyebileceğini de ekliyor. Prosser podcast yayını sırasında, ilerleyen günlerde powerbank'lerin render görüntülerini yayınlamayı planladığını söyledi.

https://appleinsider.com/articles/21/03/01/rumor-apples-magsafe-battery-pack-for-iphone-could-support-reverse-charging

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