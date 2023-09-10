Apple'ın iPhone aksesuarlarında USB-C'ye geçişi hızlı olacak

Yeni aksesuar tanıtılmayacak
Yaklaşan Wonderlust etkinliğinde sahne alacak tüm iPhone 15 modelleri Lightning yerine USB-C portunu kullanacak. Apple’ın aksesuarlarda bu geçişi hızlıca yapacağı söyleniyor. Ekosistemdeki aksesuarlar USB-C ile yenilenecek. iPhone 15 etkinliği sonrasında Lightning bağlantılı hiçbir aksesuar görmeyeceğiz gibi görünüyor.
Apple’ın USB-C’li yeni MagSafe Duo ile MagSafe Battery Pack ürünün güncellemesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca artık üretilmeyen Apple Watch Manyetik Şarj İstasyonunun da USB-C’li olarak geri dönebileceği söyleniyor. Etkinlik günü Apple’ın yeni bir aksesuar tanıtması beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.