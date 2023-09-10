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    Apple'ın iPhone aksesuarlarında USB-C'ye geçişi hızlı olacak

    Apple, iPhone 15 ile birlikte telefonlarda da Lightning devrini kapatmış olacak. iPhone 15'in çıkışı sonrası tüm iPhone aksesuarlarının hızlıca USB-C olması bekleniyor.
    Apple iPhone 15 aksesuarları USB-C Tam Boyutta Gör
    Apple, USB-C’ye geçerken birçok iPhone aksesuarını da (MagSafe Battery Pack ve MagSafe Duo dahil) yeni standartla yenileyecek.

    Yeni aksesuar tanıtılmayacak

    Yaklaşan Wonderlust etkinliğinde sahne alacak tüm iPhone 15 modelleri Lightning yerine USB-C portunu kullanacak. Apple’ın aksesuarlarda bu geçişi hızlıca yapacağı söyleniyor. Ekosistemdeki aksesuarlar USB-C ile yenilenecek. iPhone 15 etkinliği sonrasında Lightning bağlantılı hiçbir aksesuar görmeyeceğiz gibi görünüyor.

    Apple’ın USB-C’li yeni MagSafe Duo ile MagSafe Battery Pack ürünün güncellemesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca artık üretilmeyen Apple Watch Manyetik Şarj İstasyonunun da USB-C’li olarak geri dönebileceği söyleniyor. Etkinlik günü Apple’ın yeni bir aksesuar tanıtması beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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