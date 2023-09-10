Tam Boyutta Gör Apple, USB-C’ye geçerken birçok iPhone aksesuarını da (MagSafe Battery Pack ve MagSafe Duo dahil) yeni standartla yenileyecek.

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Yeni aksesuar tanıtılmayacak

Yaklaşan Wonderlust etkinliğinde sahne alacak tüm iPhone 15 modelleri Lightning yerine USB-C portunu kullanacak. Apple’ın aksesuarlarda bu geçişi hızlıca yapacağı söyleniyor. Ekosistemdeki aksesuarlar USB-C ile yenilenecek. iPhone 15 etkinliği sonrasında Lightning bağlantılı hiçbir aksesuar görmeyeceğiz gibi görünüyor.

Apple’ın USB-C’li yeni MagSafe Duo ile MagSafe Battery Pack ürünün güncellemesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca artık üretilmeyen Apple Watch Manyetik Şarj İstasyonunun da USB-C’li olarak geri dönebileceği söyleniyor. Etkinlik günü Apple’ın yeni bir aksesuar tanıtması beklenmiyor.

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Apple'ın iPhone aksesuarlarında USB-C'ye geçişi hızlı olacak