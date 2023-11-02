Apple'ın iptal ettiği Apple Watch projesi ortaya çıktı

Apple Watch, Android telefonlarla neden uyumlu değil?
Android ile uyumlu Apple Watch modelinin piyasaya sürülmemesinin gerekçesi elbette ticari kaygılar; Apple Watch ile birlikte iPhone satışlarını da artırmak. Bilindiği üzere Apple Watch’lar yalnızca iPhone ile eşleştirildiğinden, ilk kez Apple Watch alacak birinin aynı zamanda iPhone da alması gerekiyor. Kullanıcıların hem saat hem de iPhone yerine yalnızca Apple Watch satın alıp kullanma isteği olsa da Apple buna olumlu bakmıyor.
Bu arada 2024’te çıkacak Apple Watch modelinin uyku apnesinin yanı sıra yüksek kan basıncını (tam sistolik ve diyastolik ölçümler hariç) tespit etmeye yardımcı olacak yeni bir sensöre sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.