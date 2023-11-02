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    Apple'ın iptal ettiği Apple Watch projesi ortaya çıktı

    Apple'ın Apple Watch sağlık özelliklerinin yanı sıra akıllı saati Android telefonla uyumlu hale getirmek üzere çalıştığı ortaya çıktı. Ancak şirketin bir nedenden bu projeyi iptal ettiği söyleniyor.
    apple watch android telefonla neden uyumlu değil Tam Boyutta Gör
    Apple’ın sağlık hedefleriyle ilgili yeni yayınlanan rapora göre, Apple mühendisleri Apple Watch ve Sağlık uygulamasını Android telefonla uyumlu hale getirmek için sürdürülen yoğun çalışmaya dahil olmuş. Geliştirme süreci neredeyse tamamlanmış. Peki, neden hâlâ Apple Watch Android telefon ile eşleştirilemiyor?

    Apple Watch, Android telefonlarla neden uyumlu değil?

    Android ile uyumlu Apple Watch modelinin piyasaya sürülmemesinin gerekçesi elbette ticari kaygılar; Apple Watch ile birlikte iPhone satışlarını da artırmak. Bilindiği üzere Apple Watch’lar yalnızca iPhone ile eşleştirildiğinden, ilk kez Apple Watch alacak birinin aynı zamanda iPhone da alması gerekiyor. Kullanıcıların hem saat hem de iPhone yerine yalnızca Apple Watch satın alıp kullanma isteği olsa da Apple buna olumlu bakmıyor.

    Bu arada 2024’te çıkacak Apple Watch modelinin uyku apnesinin yanı sıra yüksek kan basıncını (tam sistolik ve diyastolik ölçümler hariç) tespit etmeye yardımcı olacak yeni bir sensöre sahip olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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