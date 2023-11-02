Tam Boyutta Gör Apple’ın sağlık hedefleriyle ilgili yeni yayınlanan rapora göre, Apple mühendisleri Apple Watch ve Sağlık uygulamasını Android telefonla uyumlu hale getirmek için sürdürülen yoğun çalışmaya dahil olmuş. Geliştirme süreci neredeyse tamamlanmış. Peki, neden hâlâ Apple Watch Android telefon ile eşleştirilemiyor?

Bir sonraki Apple Watch Ultra büyük yeniliklerle gelecek 1 ay önce eklendi

Apple Watch, Android telefonlarla neden uyumlu değil?

Android ile uyumlu Apple Watch modelinin piyasaya sürülmemesinin gerekçesi elbette ticari kaygılar; Apple Watch ile birlikte iPhone satışlarını da artırmak. Bilindiği üzere Apple Watch’lar yalnızca iPhone ile eşleştirildiğinden, ilk kez Apple Watch alacak birinin aynı zamanda iPhone da alması gerekiyor. Kullanıcıların hem saat hem de iPhone yerine yalnızca Apple Watch satın alıp kullanma isteği olsa da Apple buna olumlu bakmıyor.

Bu arada 2024’te çıkacak Apple Watch modelinin uyku apnesinin yanı sıra yüksek kan basıncını (tam sistolik ve diyastolik ölçümler hariç) tespit etmeye yardımcı olacak yeni bir sensöre sahip olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple'ın iptal ettiği Apple Watch projesi ortaya çıktı