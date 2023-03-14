Apple'ın karma gerçeklik başlığına ait parçalar ilk kez görüntülendi

Fotoğraflardan birinde gözlük şeklini andıran iki şerit kablo var. Muhtemelen bunlar ekranları cihazın devre kartına bağlamak için kullanılıyor. Diğer görüntüye baktığımızda yine esnek şerit üzerinde üç adet sensör veya kamera dizisine yer verildiğini görüyoruz.
Görüntülerin kaynağı sağlam
Söz konusu sızıntı Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşan bir Twitter hesabında yayınlandı. Görüntülenen parçalardan birinin HomePod'da bulunan mikrofon dizisine benzemesi de fotoğrafların gerçek olma ihtimalini bir hayli kuvvetlendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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