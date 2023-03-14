Apple'ın karma gerçeklik başlığına ait parçalar ilk kez görüntülendi

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı karma gerçeklik başlığıyla ilgili sızıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu kez güvenilir bir kaynak cihaza ait bileşenlerin fotoğraflarını yayınladı. Görüntüler ürünün ana hatlarına göz atmamızı sağlıyor.

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Fotoğraflardan birinde gözlük şeklini andıran iki şerit kablo var. Muhtemelen bunlar ekranları cihazın devre kartına bağlamak için kullanılıyor. Diğer görüntüye baktığımızda yine esnek şerit üzerinde üç adet sensör veya kamera dizisine yer verildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Görüntülerin kaynağı sağlam

Söz konusu sızıntı Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşan bir Twitter hesabında yayınlandı. Görüntülenen parçalardan birinin HomePod'da bulunan mikrofon dizisine benzemesi de fotoğrafların gerçek olma ihtimalini bir hayli kuvvetlendiriyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Reality Pro olarak adlandırılması beklenen ilk karma gerçeklik başlığını Haziran ayındaki WWDC 2023 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Cihaz iki üst düzey ekran, Apple M2 seviyesinde bir işlemci ve xrOS işletim sistemiyle gelecek.

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Apple'ın karma gerçeklik başlığına ait parçalar görüntülendi