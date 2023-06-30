Tam Boyutta Gör Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple, bir süre önce yaşadığı yüzde birlik hisse değeri artışıyla birlikte tekrardan 3 trilyon dolardeğerine ulaştı. Böylece dünyanın en değerli şirketi unvanını daha da perçinlerken Apple’ın piyasa değeri 3,03 trilyon doları buldu.

Apple yeniden 3 trilyon dolarlık şirket oldu

Tam Boyutta Gör Esasında bunun geleceği tabiri caizse çarşambadan belliydi diyebiliriz. Zira mayıs ayında CEO Tim Cook, kurulu aktif cihaz tabanının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, ayrıca "hizmetlerde tüm zamanların rekorunu ve iPhone için Mart çeyreği rekorunu" bildirmişti. Öte yandan geliştiriciler firmanın çiçeği burnunda ürünü Vision Pro için uygulamalar geliştirmeye başlamışken yatırımcılar tarafından iPhone 15’in de yaklaşmasıyla birlikte iyimser bir hava oluştu. Tüm bu güçlü kalemler birleşince Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak yükselişini sürdürdü.

Apple için 4 trilyon dolar değerleme uzakta değil

Wedbush Securities'den analist Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar 4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öne sürüyor. Bir değerlendirme notunda, kullanıcı kitlesinin yüzde 25'inin dört yıldan uzun bir süredir telefonlarını yenilemediği ve bu kullanıcıların iPhone 15’e geçeceği belirtiliyor.

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AR platformu ve Vision Pro AR gözlüğü benzer bir etkiye sahip olmaktan hala çok uzak olsa da, Apple’ın geliştiriciler tarafındaki güçlü duruşu, yeni bir uygulama mağazasının geliştiriliyor olması ve teknolojik ilerlemede yatırımcıların Apple’a inanması göz önüne alındığında firmanın iPhone’ların yanında “potansiyel” güçlü bir ürüne daha sahip olabileceği belirtiliyor.

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Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı