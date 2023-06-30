Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı

- Apple yeniden 3 trilyon dolarlık şirket oldu
- Apple için 4 trilyon dolar değerleme uzakta değil
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Apple yeniden 3 trilyon dolarlık şirket oldu
Apple için 4 trilyon dolar değerleme uzakta değil
Wedbush Securities'den analist Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar 4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öne sürüyor. Bir değerlendirme notunda, kullanıcı kitlesinin yüzde 25'inin dört yıldan uzun bir süredir telefonlarını yenilemediği ve bu kullanıcıların iPhone 15’e geçeceği belirtiliyor.
AR platformu ve Vision Pro AR gözlüğü benzer bir etkiye sahip olmaktan hala çok uzak olsa da, Apple’ın geliştiriciler tarafındaki güçlü duruşu, yeni bir uygulama mağazasının geliştiriliyor olması ve teknolojik ilerlemede yatırımcıların Apple’a inanması göz önüne alındığında firmanın iPhone’ların yanında “potansiyel” güçlü bir ürüne daha sahip olabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D