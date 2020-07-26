Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı

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Komiya (@komiya_kj) isimli Twitter kullanıcısı Apple'ın sonbaharda gerçekleştireceği özel etkinlikle ilgili bazı detaylar paylaştı. Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla öne çıkan Komiya, lansman tarihini ve tanıtılacak ürünleri açıkladı.

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Apple'ın yıl sonuna doğru düzenleyeceği ana etkinlik 8 Eylül tarihinde yapılacak. İşte lansman kapsamında tanıtılması beklenen yeni ürünler:

iPhone 12 Serisi

Apple Watch Series 6

AirPower

iPad (8. nesil)

AirTag

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İkinci etkinlik Ekim'de

Şirketin 27 Ekim'de ise Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş yeni MacBook ve 13 inç MacBook Pro'nun tanıtılacağı bir başka özel etkinlik düzenleyeceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre bu etkinlikte güncellenmiş iPad Pro ve Apple TV de sahneye çıkacak.

Apple'ın son yıllarda hep iki sonbahar etkinliği düzenlediğine şahit oluyoruz. Şirket 7-12 Eylül tarihleri arasında yeni iPhone modellerini duyururken, Ekim ayında diğer ürünlerini sahneye çıkarıyor.

https://twitter.com/komiya_kj/status/1286651737172893698

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