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    Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı

    Apple'ın merakla beklenen iPhone 12 serisi ve yeni ürünlerini tanıtacağı sonbahar etkinliğinin tarihi ortaya çıktı. Şirketin iki farklı etkinlik düzenleyeceği bildiriliyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı
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    Komiya (@komiya_kj) isimli Twitter kullanıcısı Apple'ın sonbaharda gerçekleştireceği özel etkinlikle ilgili bazı detaylar paylaştı. Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla öne çıkan Komiya, lansman tarihini ve tanıtılacak ürünleri açıkladı.

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    Apple'ın yıl sonuna doğru düzenleyeceği ana etkinlik 8 Eylül tarihinde yapılacak. İşte lansman kapsamında tanıtılması beklenen yeni ürünler:

    • iPhone 12 Serisi
    • Apple Watch Series 6
    • AirPower
    • iPad (8. nesil)
    • AirTag

    Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı
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    İkinci etkinlik Ekim'de

    Şirketin 27 Ekim'de ise Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş yeni MacBook ve 13 inç MacBook Pro'nun tanıtılacağı bir başka özel etkinlik düzenleyeceği belirtiliyor. Gelen bilgilere göre bu etkinlikte güncellenmiş iPad Pro ve Apple TV de sahneye çıkacak.

    Apple'ın son yıllarda hep iki sonbahar etkinliği düzenlediğine şahit oluyoruz. Şirket 7-12 Eylül tarihleri arasında yeni iPhone modellerini duyururken, Ekim ayında diğer ürünlerini sahneye çıkarıyor.



    https://twitter.com/komiya_kj/status/1286651737172893698 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    castigatetr (Emrah Schumacher) 32 dk.
    Airtag için ilgi büyük olucak..
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    sendemail (umit erdem) 2 sa.
    Mac with apple silicon ?
    Diz üstünde arm mimarisine geçiş mi ? Şayet öyleyse geçmiş olsun intel...
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    Elektrikliarabasever 2 sa. sendemail
    Evet hocam WWDC'de iPad Pro işlemcili Mac üzerinden Demo yapmışlardı bile :)
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    shadymarsh (Halim Samet) 3 sa.
    AirTag nedir?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. shadymarsh
    Sanirim anahtarlik gibi minik bi aksesuar, esyalarin kaybolmamasi icin kullanilacak.
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