Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor

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Samsung ürünleriyle ilgili haberleriyle tanınan Sammobile internet sitesi, 2021 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy S serisinin üç model içereceğini duyurdu.

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Böylelikle Güney Koreli şirket üst üste üçüncü yıl da üç akıllı telefon sunmuş olacak. Cihazların SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu bildiriliyor. Samsung her üç modelin de 5G özellikli versiyonlarını çıkaracak.

Akıllı telefonlar muhtemelen Galaxy S21, Galaxy S21+ (Plus) ve Galaxy S21 Ultra adı altında çıkış yapacaklar. 4G LTE bağlantısı ile sınırlı versiyonlar konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri

Gelen bilgilere göre Galaxy S21 serisi 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. 512 GB'lık versiyon henüz netlik kazanmadı ancak 1 TB'lık model kesinlikle olmayacak.

Samsung, tüketicilerin koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ardından oluşan kriz ortamında, yüksek depolama alanı için daha fazla para ödemek istemeyebileceğini göz önünde bulunduruyor.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-s21-three-models

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