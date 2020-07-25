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    Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl piyasada boy gösterecek yeni Galaxy S serisi telefonları üzerinde çalışıyor. Galaxy S21'in üç farklı versiyonu olacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 57 dk.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor
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    Samsung ürünleriyle ilgili haberleriyle tanınan Sammobile internet sitesi, 2021 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy S serisinin üç model içereceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu"

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    Böylelikle Güney Koreli şirket üst üste üçüncü yıl da üç akıllı telefon sunmuş olacak. Cihazların SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaralarına sahip olduğu bildiriliyor. Samsung her üç modelin de 5G özellikli versiyonlarını çıkaracak.

    Akıllı telefonlar muhtemelen Galaxy S21, Galaxy S21+ (Plus) ve Galaxy S21 Ultra adı altında çıkış yapacaklar. 4G LTE bağlantısı ile sınırlı versiyonlar konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor
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    128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri

    Gelen bilgilere göre Galaxy S21 serisi 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. 512 GB'lık versiyon henüz netlik kazanmadı ancak 1 TB'lık model kesinlikle olmayacak.

    Samsung, tüketicilerin koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ardından oluşan kriz ortamında, yüksek depolama alanı için daha fazla para ödemek istemeyebileceğini göz önünde bulunduruyor.



    https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-s21-three-models Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    jesipikmin 53 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun. Yerili aravimizi uretecegiz evelALLAH. zirlayanlara inat aracimizi da yapacağız camilerimizi de acacagiz. Bugun cami karsi olanlar yarin napacagi beli olmaz ben almanyadayim bir gorseniz nasil da kivraniyor almanyadakiler camiyi actik diye. ALLAH İslâm camiasını korusun amin
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    Pathetic Dragon 19 dk. jesipikmin
    ne alaka şimdi. beyni sulanmis bunlarin.
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    Feyzuli 59 dk.
    Samsung artık mitoz çoğalıyor. Memeli evrimini devam ettiremedi. Bizi Çinlilere muhtaç etti. Normal versiyonunun fiyatını çöp telefona koyup normal özellikteki telefonu üst seviye diye bize yutturur oldu.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    sırf bi üst jenerasyon diye bi alt modelinin bi işe yaramadığını sanıp sabahından kuyrukta yenı cep telefonu alanlara selam olsun
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