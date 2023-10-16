Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision Pro versiyonu çok da ucuz olmayacak

Daha uygun fiyatlı Vision Pro
Gurman ayrıca geçtiğimiz aylarda söylediklerini yineleyerek daha uygun fiyatlı versiyonun muhtemelen iPhone’larda kullanılan bir çip üzerinde çalışacağını, daha az kameraya sahip olacağını ve içinde daha düşük çözünürlüklü ekranlar olacağını söyledi. Dış ekrandan vazgeçmek, Apple'ın Vision Pro'nun en önemli özelliklerinden biri olan EyeSight'ı daha pahalı versiyona özel kılacağı anlamına geliyor. EyeSight, kullanıcıların gözlerini anında görmenizi sağlayan bir özellik; böylece siz onlarla konuşurken onlar da size "bakabiliyor" ve bir bakışta meşgul olup olmadıklarını ya da önlerindekini gerçekten görüp görmediklerini anlayabiliyorsunuz.
Öte yandan Apple'ın üzerinde durduğu fiyat aralığını “daha uygun fiyatlı” olarak kabul edebiliriz ancak bu rakamların "ucuz" olduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan 1.500 dolar kesinlikle daha makul, en azından mevcut modelin fiyatının 3.499 dolar olduğu düşünüldüğünde. Öte yandan 2.500 dolar bandı ise yeni modelin donanım kabiliyetiyle orantılı olarak kabul görebilir veya görmeyebilir. Esasında en temel sorun fiyat da değil. Halihazırda kullanıcılar, VR veya AR başlıklara ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda bir karar vermiş değil. Ve bu, sadece Apple’a özgü bir sorun da değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.