Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision Pro versiyonu çok da ucuz olmayacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzunca bir aradan sonra tanıttığı ilk donanımı olan Vision Pro VR / AR başlığı henüz piyasaya girmiş değil ancak uzmanlar, teknoloji devinin daha uygun fiyatlı bir versiyon üzerinde çalıştığını belirtiyor. Piyasa analisti Mark Gurman’a göre Apple, Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunda "muhtemelen" dış ekrandan kurtularak 1.500 ila 2.500 dolar arasında bir fiyat noktasına ulaşmayı düşünüyor.

Daha uygun fiyatlı Vision Pro

Gurman ayrıca geçtiğimiz aylarda söylediklerini yineleyerek daha uygun fiyatlı versiyonun muhtemelen iPhone’larda kullanılan bir çip üzerinde çalışacağını, daha az kameraya sahip olacağını ve içinde daha düşük çözünürlüklü ekranlar olacağını söyledi. Dış ekrandan vazgeçmek, Apple'ın Vision Pro'nun en önemli özelliklerinden biri olan EyeSight'ı daha pahalı versiyona özel kılacağı anlamına geliyor. EyeSight, kullanıcıların gözlerini anında görmenizi sağlayan bir özellik; böylece siz onlarla konuşurken onlar da size "bakabiliyor" ve bir bakışta meşgul olup olmadıklarını ya da önlerindekini gerçekten görüp görmediklerini anlayabiliyorsunuz.

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Öte yandan Apple'ın üzerinde durduğu fiyat aralığını “daha uygun fiyatlı” olarak kabul edebiliriz ancak bu rakamların "ucuz" olduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan 1.500 dolar kesinlikle daha makul, en azından mevcut modelin fiyatının 3.499 dolar olduğu düşünüldüğünde. Öte yandan 2.500 dolar bandı ise yeni modelin donanım kabiliyetiyle orantılı olarak kabul görebilir veya görmeyebilir. Esasında en temel sorun fiyat da değil. Halihazırda kullanıcılar, VR veya AR başlıklara ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda bir karar vermiş değil. Ve bu, sadece Apple’a özgü bir sorun da değil.

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Apple'ın ucuz Vision Pro versiyonu çok da ucuz olmayacak