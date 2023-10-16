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    Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision Pro versiyonu çok da ucuz olmayacak

    Apple, Vision Pro başlığını piyasaya sürmek için gün sayarken sektör uzmanları firmanın daha uygun fiyatlı bir Vision Pro üzerinde de çalıştığını söylüyor. Ancak bu versiyon da yine pahalı olacak.
    Apple'ın ucuz Vision Pro versiyonu çok da ucuz olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzunca bir aradan sonra tanıttığı ilk donanımı olan Vision Pro VR / AR başlığı henüz piyasaya girmiş değil ancak uzmanlar, teknoloji devinin daha uygun fiyatlı bir versiyon üzerinde çalıştığını belirtiyor. Piyasa analisti Mark Gurman’a göre Apple, Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonunda "muhtemelen" dış ekrandan kurtularak 1.500 ila 2.500 dolar arasında bir fiyat noktasına ulaşmayı düşünüyor.

    Daha uygun fiyatlı Vision Pro

    Gurman ayrıca geçtiğimiz aylarda söylediklerini yineleyerek daha uygun fiyatlı versiyonun muhtemelen iPhone’larda kullanılan bir çip üzerinde çalışacağını, daha az kameraya sahip olacağını ve içinde daha düşük çözünürlüklü ekranlar olacağını söyledi. Dış ekrandan vazgeçmek, Apple'ın Vision Pro'nun en önemli özelliklerinden biri olan EyeSight'ı daha pahalı versiyona özel kılacağı anlamına geliyor. EyeSight, kullanıcıların gözlerini anında görmenizi sağlayan bir özellik; böylece siz onlarla konuşurken onlar da size "bakabiliyor" ve bir bakışta meşgul olup olmadıklarını ya da önlerindekini gerçekten görüp görmediklerini anlayabiliyorsunuz.

    Öte yandan Apple'ın üzerinde durduğu fiyat aralığını “daha uygun fiyatlı” olarak kabul edebiliriz ancak bu rakamların "ucuz" olduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan 1.500 dolar kesinlikle daha makul, en azından mevcut modelin fiyatının 3.499 dolar olduğu düşünüldüğünde. Öte yandan 2.500 dolar bandı ise yeni modelin donanım kabiliyetiyle orantılı olarak kabul görebilir veya görmeyebilir. Esasında en temel sorun fiyat da değil. Halihazırda kullanıcılar, VR veya AR başlıklara ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda bir karar vermiş değil. Ve bu, sadece Apple’a özgü bir sorun da değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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