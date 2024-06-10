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    Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok

    Apple’ın bugün düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliğinden büyük şeyler bekleniyor. Firmanın tamamen yapay zeka odaklı bir etkinlik gerçekleştireceği söyleniyor ve görünüşe göre başka bir çaresi de yok.
    Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün Türkiye saatli ile 20:00’da WWDC 2024 etkinliğini başlatacak. Etkinlik kapsamında dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple’ın yenilenmiş Siri sesli asistanın ChatGPT'nin sahibi OpenAI ile olası bir entegrasyonu da dahil olmak üzere bir dizi yapay zeka duyurusu gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Apple için yapay zeka zorunluluk

    Apple için bu yılki WWDC aslında son yılların en önemli etkinliklerinden birisi. Apple’ın burada herhangi bir donanım tanıtması beklenmiyor olsa da şirketin yapay zeka konusunda bir şeyler göstereceği kesin, hatta bir zorunluluk. Analistlere göre Apple, teknoloji dünyasını kasıp kavuran üretken yapay zeka konusuna bir dalış yapmak zorunda. Zira düşen iPhone satışları da firma üzerinde bir baskı oluşturuyor.

    Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok Tam Boyutta Gör
    Apple’ın halen tam olarak yapay zeka konusunda ne yapacağı belirsiz olsa da eğer etkinlikte gösterilenler etkileyici olursa tüketici odaklı yapay zekalarda ilginin artması muhtemel. Aslında şimdiye kadar konuştuğumuz çoğu yapay zeka, son tüketiciden ziyade daha kurumsal tarafa hitap ediyordu.
    Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok Tam Boyutta Gör
    Apple, üretken yapay zeka patlaması sırasında başlıca rakiplerinin aksine sessiz kaldı. Bu süreçte Microsoft, bu yılın ocak ayında Apple’dan dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı. Hatta kısa bir süre önce Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olarak Apple'ı kısa süreliğine geride bıraktı. Bu her iki firma da yapay zeka çağının en güçlü şirketleri konumunda ve borsadaki durumları da bunu doğruluyor.

    En büyük dokunuş Siri’ye

    Apple'ın Siri'nin birçok uygulamayı kullanıcı adına kontrol etmesini sağlaması bekleniyor. Apple'ın Siri'nin temel yazılımını üretken yapay zeka ile yenileyerek yeteneklerini artıracağı söyleniyor. Hatta bu konuda Microsoft destekli OpenAI ile bir işbirliğine gidileceği güçlü bir şekilde iddia ediliyor.

    Yatırımcılar ise şirketin Çin'de karşılaştığı güçlü rekabet ve ABD'deki yavaş büyüme ile boğuştuğu bir dönemde yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone satışlarını artıracağından emin. Öte yandan Apple’ın bazı yapay zeka özelliklerini cihaz, yani iPhone üzerinde değil de bulut tarafında çalıştırabileceği de söyleniyor. Firmanın geçtiğimiz haftalarda kendi çiplerini veri merkezlerinde kullanacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bu konuda WWDC’de bazı açıklamalar yapılabilir. Tüm bunların ve dahasının açıklığa kavuşmasına ise saatler kaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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