Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok

Apple için yapay zeka zorunluluk
Apple için bu yılki WWDC aslında son yılların en önemli etkinliklerinden birisi. Apple’ın burada herhangi bir donanım tanıtması beklenmiyor olsa da şirketin yapay zeka konusunda bir şeyler göstereceği kesin, hatta bir zorunluluk. Analistlere göre Apple, teknoloji dünyasını kasıp kavuran üretken yapay zeka konusuna bir dalış yapmak zorunda. Zira düşen iPhone satışları da firma üzerinde bir baskı oluşturuyor.
En büyük dokunuş Siri’ye
Apple'ın Siri'nin birçok uygulamayı kullanıcı adına kontrol etmesini sağlaması bekleniyor. Apple'ın Siri'nin temel yazılımını üretken yapay zeka ile yenileyerek yeteneklerini artıracağı söyleniyor. Hatta bu konuda Microsoft destekli OpenAI ile bir işbirliğine gidileceği güçlü bir şekilde iddia ediliyor.
Yatırımcılar ise şirketin Çin'de karşılaştığı güçlü rekabet ve ABD'deki yavaş büyüme ile boğuştuğu bir dönemde yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone satışlarını artıracağından emin. Öte yandan Apple’ın bazı yapay zeka özelliklerini cihaz, yani iPhone üzerinde değil de bulut tarafında çalıştırabileceği de söyleniyor. Firmanın geçtiğimiz haftalarda kendi çiplerini veri merkezlerinde kullanacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bu konuda WWDC’de bazı açıklamalar yapılabilir. Tüm bunların ve dahasının açıklığa kavuşmasına ise saatler kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.