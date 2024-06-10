Apple’ın WWDC 2024’te tek odağı yapay zeka ve başka çaresi yok

Tam Boyutta Gör Apple, bugün Türkiye saatli ile 20:00’da WWDC 2024 etkinliğini başlatacak. Etkinlik kapsamında dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple’ın yenilenmiş Siri sesli asistanın ChatGPT'nin sahibi OpenAI ile olası bir entegrasyonu da dahil olmak üzere bir dizi yapay zeka duyurusu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Apple için yapay zeka zorunluluk

Apple için bu yılki WWDC aslında son yılların en önemli etkinliklerinden birisi. Apple’ın burada herhangi bir donanım tanıtması beklenmiyor olsa da şirketin yapay zeka konusunda bir şeyler göstereceği kesin, hatta bir zorunluluk. Analistlere göre Apple, teknoloji dünyasını kasıp kavuran üretken yapay zeka konusuna bir dalış yapmak zorunda. Zira düşen iPhone satışları da firma üzerinde bir baskı oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın halen tam olarak yapay zeka konusunda ne yapacağı belirsiz olsa da eğer etkinlikte gösterilenler etkileyici olursa tüketici odaklı yapay zekalarda ilginin artması muhtemel. Aslında şimdiye kadar konuştuğumuz çoğu yapay zeka, son tüketiciden ziyade daha kurumsal tarafa hitap ediyordu.

Tam Boyutta Gör Apple, üretken yapay zeka patlaması sırasında başlıca rakiplerinin aksine sessiz kaldı. Bu süreçte Microsoft, bu yılın ocak ayında Apple’dan dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı. Hatta kısa bir süre önce Nvidia, dünyanın en değerli ikinci şirketi olarak Apple'ı kısa süreliğine geride bıraktı. Bu her iki firma da yapay zeka çağının en güçlü şirketleri konumunda ve borsadaki durumları da bunu doğruluyor.

En büyük dokunuş Siri’ye

Apple'ın Siri'nin birçok uygulamayı kullanıcı adına kontrol etmesini sağlaması bekleniyor. Apple'ın Siri'nin temel yazılımını üretken yapay zeka ile yenileyerek yeteneklerini artıracağı söyleniyor. Hatta bu konuda Microsoft destekli OpenAI ile bir işbirliğine gidileceği güçlü bir şekilde iddia ediliyor.

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Yatırımcılar ise şirketin Çin'de karşılaştığı güçlü rekabet ve ABD'deki yavaş büyüme ile boğuştuğu bir dönemde yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone satışlarını artıracağından emin. Öte yandan Apple’ın bazı yapay zeka özelliklerini cihaz, yani iPhone üzerinde değil de bulut tarafında çalıştırabileceği de söyleniyor. Firmanın geçtiğimiz haftalarda kendi çiplerini veri merkezlerinde kullanacağına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Bu konuda WWDC’de bazı açıklamalar yapılabilir. Tüm bunların ve dahasının açıklığa kavuşmasına ise saatler kaldı.

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