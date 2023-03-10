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    Anlık Bildirim

    Yeni HomePod beklenmedik tasarımla geliyor: İşte ilk bilgiler

    Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre yeni HomePod modeli ekrana sahip olacak. Kuo, yeniden tasarlanan HomePod’un çıkış tarihi hakkında da tahminde bulundu.       
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    apple homepod 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın, ekranlı HomePod üzerinde çalıştığı ve hatta akıllı hoparlöre Apple TV+ servisini dahil edeceği bir süredir konuşuluyordu. Apple analisti olarak tanınan Kuo, yenilenen HomePod’un ekranının ne için kullanılacağına ilişkin detaylı bilgi vermedi ancak tanıtım tarihini paylaştı. Kuo, yenilenmiş HomePod’un 2024’ün ilk yarısında piyasaya çıkacağını tahmin ediyor.

    Kuo: Ekranlı HomePod, 2024'te tanıtılacak

    Kuo, yeni HomePod’un 7 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Apple, Tianma’nın ekran panelini kullanacak. Bu arada Mark Gurman, Apple’ın ekranlı ve kameralı yeni HomePod modelleri üzerinde çalıştığını öne süren ilk kişi. Gurman, Apple’ın HomePod için çoklu dokunma işlevi üzerinde çalıştığını da söylemişti. Apple’ın yeni homeOS platformu üzerinde de çalıştığı söylentiler arasında.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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