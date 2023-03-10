Yeni HomePod beklenmedik tasarımla geliyor: İşte ilk bilgiler

Kuo: Ekranlı HomePod, 2024'te tanıtılacak
Kuo, yeni HomePod’un 7 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Apple, Tianma’nın ekran panelini kullanacak. Bu arada Mark Gurman, Apple’ın ekranlı ve kameralı yeni HomePod modelleri üzerinde çalıştığını öne süren ilk kişi. Gurman, Apple’ın HomePod için çoklu dokunma işlevi üzerinde çalıştığını da söylemişti. Apple’ın yeni homeOS platformu üzerinde de çalıştığı söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez