Yeni HomePod beklenmedik tasarımla geliyor: İşte ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör Apple’ın, ekranlı HomePod üzerinde çalıştığı ve hatta akıllı hoparlöre Apple TV+ servisini dahil edeceği bir süredir konuşuluyordu. Apple analisti olarak tanınan Kuo, yenilenen HomePod’un ekranının ne için kullanılacağına ilişkin detaylı bilgi vermedi ancak tanıtım tarihini paylaştı. Kuo, yenilenmiş HomePod’un 2024’ün ilk yarısında piyasaya çıkacağını tahmin ediyor.

Apple, yeni yenil HomePod'u duyurdu 1 ay önce eklendi

Kuo: Ekranlı HomePod, 2024'te tanıtılacak

Kuo, yeni HomePod’un 7 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Apple, Tianma’nın ekran panelini kullanacak. Bu arada Mark Gurman, Apple’ın ekranlı ve kameralı yeni HomePod modelleri üzerinde çalıştığını öne süren ilk kişi. Gurman, Apple’ın HomePod için çoklu dokunma işlevi üzerinde çalıştığını da söylemişti. Apple’ın yeni homeOS platformu üzerinde de çalıştığı söylentiler arasında.

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