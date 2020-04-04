Apple’ın yeni satın alımı Siri’yi daha anlayışlı hâle getirebilir

Sesli asistanlar arasındaki savaş sürerken Apple, bu konuda oldukça geride kaldığının sanıyoruz ki farkında. Voysis adlı doğal konuşmayı bilgisayarların anlaması üzerine çalışan firma, Apple tarafından satın alındı. Bloomberg raporuna göre firmanın silinen sayfasında Voysis yapısının “Yeni bir LED TV’ye ihtiyacım var, bütçem ise 1000 dolar” gibi cümleleri anlayabildiği ifade ediliyor.

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2017 yılında TechCrunch’ın Voysis CEO’su Peter Cahill ile yaptığı röportajında ürünlerinin Siri, Google Assistant ya da Alexa ile rakip olmadığı belirtilmişti. Firma, araçlarının bu firmalar tarafından da kullanılabilecek bir altyapı olmasını hedefliyordu. Apple’ın yaptığı satın alım ile firmanın teknolojilerinden sesli asistan Siri faydalanacak gibi görünüyor.

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