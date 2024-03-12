Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda iOS 18’in dahili sürümlerini fabrikalara dağıtmaya başladı. Apple’ın bu aşamada sağladığı iOS sürümü “VendorUI” olarak adlandırılıyor ve bu sürüme erişim sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

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iOS 18'in VendorUI sürümü dağıtılmaya başlandı

VendorUI, kalite kontrol testleri için fabrikalara sağlanan bir iOS versiyonu. Apple’ın WWDC etkinliğine kadar iPhone kullanıcılarına açıklamayacağı iOS arayüzünün üretim öncesi sürümü olduğundan Apple, bu sürümün nerede dağıtıldığına çok dikkat ediyor. VendorUI, yeni özelliklere, yeni ayarlara veya markalamadaki değişikliklere referanslar içerebiliyor. VendorUI’da Apple’ın yazılım mühendisleri tarafından kullanılan iOS sürümlerinden farklı olarak belli uygulamalar çıkarılarak yalnızca test için gerekli uygulamalar yüklü oluyor.

iOS sürümleri ne anlama geliyor?

Apple, aslında her yıl iOS’un birkaç farklı sürümünü geliştiriyor. Release, son kullanıcıya yönelik stok iOS. InternalUI, Apple’ın yazılım mühendisleri için özel oluşturulmuş ve genelde iOS kullanıcı arayüzünün henüz duyurulmamış ve yayınlanmamış özelliklerini içeren üretim öncesi sürümü oluyor. VendorUI, fabrikalarda kalite kontrol testleri için tasarlanmış ve üretim öncesi iOS kullanıcı arayüzünün öğelerini içerebiliyor. NonUI, donanım mühendisleri ve kalibrasyon makineleri için geliştirilmiş ve standart iOS kullanıcı arayüzüne sahip değil. LLDiags, düşük seviye teşhislerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve tanılar dışında hiçbir kullanıcı arayüzüne sahip değil.

iOS 18’in yapay zeka odaklı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 18 ile gelmesi beklenen özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.

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Apple, iOS 18'in kalite kontrol testlerine başladı