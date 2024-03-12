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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 18'in kalite kontrol testlerine başladı

    Apple, iOS 18'in dahili sürümlerini fabrikalara ve ilgili tedarikçilere dağıtmaya başladı. Başka bir deyişle, iOS 18 güncellemesinin kalite kontrol testleri başladı.
    apple ios 18 kalite kontrol testi vendorui Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda iOS 18’in dahili sürümlerini fabrikalara dağıtmaya başladı. Apple’ın bu aşamada sağladığı iOS sürümü “VendorUI” olarak adlandırılıyor ve bu sürüme erişim sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

    iOS 18'in VendorUI sürümü dağıtılmaya başlandı

    VendorUI, kalite kontrol testleri için fabrikalara sağlanan bir iOS versiyonu. Apple’ın WWDC etkinliğine kadar iPhone kullanıcılarına açıklamayacağı iOS arayüzünün üretim öncesi sürümü olduğundan Apple, bu sürümün nerede dağıtıldığına çok dikkat ediyor. VendorUI, yeni özelliklere, yeni ayarlara veya markalamadaki değişikliklere referanslar içerebiliyor. VendorUI’da Apple’ın yazılım mühendisleri tarafından kullanılan iOS sürümlerinden farklı olarak belli uygulamalar çıkarılarak yalnızca test için gerekli uygulamalar yüklü oluyor.

    iOS sürümleri ne anlama geliyor?

    Apple, aslında her yıl iOS’un birkaç farklı sürümünü geliştiriyor. Release, son kullanıcıya yönelik stok iOS. InternalUI, Apple’ın yazılım mühendisleri için özel oluşturulmuş ve genelde iOS kullanıcı arayüzünün henüz duyurulmamış ve yayınlanmamış özelliklerini içeren üretim öncesi sürümü oluyor. VendorUI, fabrikalarda kalite kontrol testleri için tasarlanmış ve üretim öncesi iOS kullanıcı arayüzünün öğelerini içerebiliyor. NonUI, donanım mühendisleri ve kalibrasyon makineleri için geliştirilmiş ve standart iOS kullanıcı arayüzüne sahip değil. LLDiags, düşük seviye teşhislerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve tanılar dışında hiçbir kullanıcı arayüzüne sahip değil.

    iOS 18’in yapay zeka odaklı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 18 ile gelmesi beklenen özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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