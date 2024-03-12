Apple, iOS 18'in kalite kontrol testlerine başladı

iOS 18'in VendorUI sürümü dağıtılmaya başlandı
VendorUI, kalite kontrol testleri için fabrikalara sağlanan bir iOS versiyonu. Apple’ın WWDC etkinliğine kadar iPhone kullanıcılarına açıklamayacağı iOS arayüzünün üretim öncesi sürümü olduğundan Apple, bu sürümün nerede dağıtıldığına çok dikkat ediyor. VendorUI, yeni özelliklere, yeni ayarlara veya markalamadaki değişikliklere referanslar içerebiliyor. VendorUI’da Apple’ın yazılım mühendisleri tarafından kullanılan iOS sürümlerinden farklı olarak belli uygulamalar çıkarılarak yalnızca test için gerekli uygulamalar yüklü oluyor.
iOS sürümleri ne anlama geliyor?
Apple, aslında her yıl iOS’un birkaç farklı sürümünü geliştiriyor. Release, son kullanıcıya yönelik stok iOS. InternalUI, Apple’ın yazılım mühendisleri için özel oluşturulmuş ve genelde iOS kullanıcı arayüzünün henüz duyurulmamış ve yayınlanmamış özelliklerini içeren üretim öncesi sürümü oluyor. VendorUI, fabrikalarda kalite kontrol testleri için tasarlanmış ve üretim öncesi iOS kullanıcı arayüzünün öğelerini içerebiliyor. NonUI, donanım mühendisleri ve kalibrasyon makineleri için geliştirilmiş ve standart iOS kullanıcı arayüzüne sahip değil. LLDiags, düşük seviye teşhislerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve tanılar dışında hiçbir kullanıcı arayüzüne sahip değil.
iOS 18’in yapay zeka odaklı bir güncelleme olması bekleniyor. iOS 18 ile gelmesi beklenen özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.