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    Anlık Bildirim

    iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak

    Görünüşe göre yaklaşan iOS 18 güncellemesi Apple için hayli önemli olacak. Yeni gelen bilgilere göre iOS 18, ilk iPhone’un çıkışından bu yana şirketin en büyük güncellemesi olacak.
    iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad, Apple Watch ve Mac için ek güncellemelerin yanı sıra iOS 18 güncellemesini de haziran ayında WWDC 2024 etkinliğinde duyuracak. Ancak, iOS 18 şirketin en önemli iPhone güncellemesi olacak çünkü şirket oldukça heyecan verici bazı özellikler sunmayı planlıyor. Önde gelen analistlere göre, iOS 18, getireceği önemli değişikliklerin sayısı göz önüne alındığında, Apple'ın iPhone için en büyük güncellemesi olacak.

    iOS 18, Apple için çok önemli olacak

    Mark Gurman’a göre iOS 18, iPhone'un 2007'deki lansmanından bu yana aldığı en büyük güncelleme olacak. Platform, watchOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile birlikte şirketin haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak. iOS 18’in detayları belli olmasa da kabaca bizi nelerin beklediği şekillenmeye başlamış durumda.

    Daha önce Apple'ın nihayet iPhone için yapay zeka türevi özellikleri dahil etmeyi planladığı bildirilmişti. Şirket, iPhone'da üretken yapay zeka özellikleri söz konusu olduğunda rekabette geride kalıyor ve iOS 18 her şeyi değiştirecek güncelleme olarak görülüyor. Daha önce şirketin ChatGPT'ye benzer büyük dil modeli üzerinde çalıştığını bildirmiştik. Uygulama aynı olmasa da, şirketin teknolojiyi iOS özelliklerinin bir parçası olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

    iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile birlikte Notlar, Mesajlar, Siri gibi uygulamalara çok sayıda yapay zeka özelliği eklenecek. Bu aşamada somut ayrıntılar az olsa da, Siri'nin bu yıl en büyük yükseltmesini almasını bekliyoruz. Siri gibi sistemler bir süredir geri planda kalmıştı ve etkileşimli, tepkisel bir yapay zeka entegrasyonu büyük bir yükseltme olacaktır.

    Yapay zekanın yanı sıra iOS 18, iPhone için bir başka önemli değişikliği de içerecek. Şirket nihayet yenilgiyi kabul etti ve cihazları için RCS desteğini benimsedi. Google, mevcut standarda göre çeşitli avantajlar getirdiği için bir süredir Apple'ı iPhone'a RCS desteği eklemeye zorluyordu. iMessage aynı işlevi internet üzerinden sağladığı için şirketin RCS desteğini benimsemesi yıllar aldı. Şimdi RCS, iPhone ve Android telefonların daha iyi iletişim kurmasını sağlarken her iki tarafa da gelişmiş işlevsellik getirebilir. Örneğin, iOS 18 ile gelecek RCS desteği sayesinde iPhone yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, yazma göstergeleri, okundu bilgisi, daha iyi şifreleme ve çok daha fazlasına sahip olabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ios 18, Apple ve
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