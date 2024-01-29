iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak

Tam Boyutta Gör Apple, iPad, Apple Watch ve Mac için ek güncellemelerin yanı sıra iOS 18 güncellemesini de haziran ayında WWDC 2024 etkinliğinde duyuracak. Ancak, iOS 18 şirketin en önemli iPhone güncellemesi olacak çünkü şirket oldukça heyecan verici bazı özellikler sunmayı planlıyor. Önde gelen analistlere göre, iOS 18, getireceği önemli değişikliklerin sayısı göz önüne alındığında, Apple'ın iPhone için en büyük güncellemesi olacak.

iOS 18, Apple için çok önemli olacak

Mark Gurman’a göre iOS 18, iPhone'un 2007'deki lansmanından bu yana aldığı en büyük güncelleme olacak. Platform, watchOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile birlikte şirketin haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak. iOS 18’in detayları belli olmasa da kabaca bizi nelerin beklediği şekillenmeye başlamış durumda.

Daha önce Apple'ın nihayet iPhone için yapay zeka türevi özellikleri dahil etmeyi planladığı bildirilmişti. Şirket, iPhone'da üretken yapay zeka özellikleri söz konusu olduğunda rekabette geride kalıyor ve iOS 18 her şeyi değiştirecek güncelleme olarak görülüyor. Daha önce şirketin ChatGPT'ye benzer büyük dil modeli üzerinde çalıştığını bildirmiştik. Uygulama aynı olmasa da, şirketin teknolojiyi iOS özelliklerinin bir parçası olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile birlikte Notlar, Mesajlar, Siri gibi uygulamalara çok sayıda yapay zeka özelliği eklenecek. Bu aşamada somut ayrıntılar az olsa da, Siri'nin bu yıl en büyük yükseltmesini almasını bekliyoruz. Siri gibi sistemler bir süredir geri planda kalmıştı ve etkileşimli, tepkisel bir yapay zeka entegrasyonu büyük bir yükseltme olacaktır.

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Yapay zekanın yanı sıra iOS 18, iPhone için bir başka önemli değişikliği de içerecek. Şirket nihayet yenilgiyi kabul etti ve cihazları için RCS desteğini benimsedi. Google, mevcut standarda göre çeşitli avantajlar getirdiği için bir süredir Apple'ı iPhone'a RCS desteği eklemeye zorluyordu. iMessage aynı işlevi internet üzerinden sağladığı için şirketin RCS desteğini benimsemesi yıllar aldı. Şimdi RCS, iPhone ve Android telefonların daha iyi iletişim kurmasını sağlarken her iki tarafa da gelişmiş işlevsellik getirebilir. Örneğin, iOS 18 ile gelecek RCS desteği sayesinde iPhone yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, yazma göstergeleri, okundu bilgisi, daha iyi şifreleme ve çok daha fazlasına sahip olabilecek.

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iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak