iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak

iOS 18, Apple için çok önemli olacak
Mark Gurman’a göre iOS 18, iPhone'un 2007'deki lansmanından bu yana aldığı en büyük güncelleme olacak. Platform, watchOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile birlikte şirketin haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak. iOS 18’in detayları belli olmasa da kabaca bizi nelerin beklediği şekillenmeye başlamış durumda.
Daha önce Apple'ın nihayet iPhone için yapay zeka türevi özellikleri dahil etmeyi planladığı bildirilmişti. Şirket, iPhone'da üretken yapay zeka özellikleri söz konusu olduğunda rekabette geride kalıyor ve iOS 18 her şeyi değiştirecek güncelleme olarak görülüyor. Daha önce şirketin ChatGPT'ye benzer büyük dil modeli üzerinde çalıştığını bildirmiştik. Uygulama aynı olmasa da, şirketin teknolojiyi iOS özelliklerinin bir parçası olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.
Yapay zekanın yanı sıra iOS 18, iPhone için bir başka önemli değişikliği de içerecek. Şirket nihayet yenilgiyi kabul etti ve cihazları için RCS desteğini benimsedi. Google, mevcut standarda göre çeşitli avantajlar getirdiği için bir süredir Apple'ı iPhone'a RCS desteği eklemeye zorluyordu. iMessage aynı işlevi internet üzerinden sağladığı için şirketin RCS desteğini benimsemesi yıllar aldı. Şimdi RCS, iPhone ve Android telefonların daha iyi iletişim kurmasını sağlarken her iki tarafa da gelişmiş işlevsellik getirebilir. Örneğin, iOS 18 ile gelecek RCS desteği sayesinde iPhone yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, yazma göstergeleri, okundu bilgisi, daha iyi şifreleme ve çok daha fazlasına sahip olabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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