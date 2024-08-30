Apple Intelligence ile fotoğraflar temizlenecek

Apple Intelligence artık silecek
Aslında Android üreticilerinin pek çoğunda gördüğümüz yapay zekâ destekli daha gelişmiş nesne silme teknolojisi Apple ekosistemine de geliyor. Clean Up adı verilen yeni özellik iPhone, iPad ve Mac cihazlarına sunulacak.
Fotoğraflarda nesne silme özelliği uzun yıllardır mobil cihazlarda ve internet dünyasında kullanılıyor ancak yapay zekâ desteği ile artık çok daha gelişti ve kusursuz hale geldi. Clean Up özelliği de nesnelerin yanında gölgeleri ve yansımaları da yapay zekâ desteği sayesinde en gerçekçi şekilde temizleyebilecek.
iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümlerinin en yeni geliştirici betasında fark edilen özellik ne yazık ki hemen tecrübe edilemeyecek. Apple Intelligence paketinin gelecek yıla kadar ancak yetişebileceği düşünüldüğünde bu özelliğin de gelecek yıl sunulacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.