Apple Intelligence ile fotoğraflar temizlenecek

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yıldan itibaren en fazla önem vereceği alan olan yapay zekâ özellikleri, Apple Intelligence adı altında uzun vadede kullanıcılara sunulacak. Apple kademe kademe pakete yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Apple Intelligence artık silecek

Aslında Android üreticilerinin pek çoğunda gördüğümüz yapay zekâ destekli daha gelişmiş nesne silme teknolojisi Apple ekosistemine de geliyor. Clean Up adı verilen yeni özellik iPhone, iPad ve Mac cihazlarına sunulacak.

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Fotoğraflarda nesne silme özelliği uzun yıllardır mobil cihazlarda ve internet dünyasında kullanılıyor ancak yapay zekâ desteği ile artık çok daha gelişti ve kusursuz hale geldi. Clean Up özelliği de nesnelerin yanında gölgeleri ve yansımaları da yapay zekâ desteği sayesinde en gerçekçi şekilde temizleyebilecek.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümlerinin en yeni geliştirici betasında fark edilen özellik ne yazık ki hemen tecrübe edilemeyecek. Apple Intelligence paketinin gelecek yıla kadar ancak yetişebileceği düşünüldüğünde bu özelliğin de gelecek yıl sunulacağını söyleyebiliriz.

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iOS Haberleri

Clean Up özelliği iOS 18’de ortaya çıktı