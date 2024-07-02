Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence için ücretli abonelik seçeneği gelebilir

    Apple'ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile beraber gelecek olan yapay zekası Apple Intelligence, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Ancak, Apple ileride ücretli abonelik seçeneği sunabilir.
    Apple Intelligence için ücretli abonelik seçeneği gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın  iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile beraber gelecek olan yapay zeka paketi Apple Intelligence geçtiğimiz ay duyruldu.  Sonbaharda bu işletim sistemleri kullanıma sunulunca ücretsiz olarak kullanılabilecek olan Apple Intelligence, sonsuza kadar ücretsiz kalmayabilir.

    Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Apple Intelligence'ı iki pakete ayıracağını öne sürüyor. Bunlardan biri ücretsiz olmaya devam edecek ancak sınırlı sayıda özelliğe sahip olacak. Bütün özelliklere erişilebilen Apple Intelligence+ benzeri bir paket için ise ödeme yapmak gerekecek.

    Apple hizmet gelirlerini arttırmayı hedefliyor

    Donanımsal anlamda yeniliklerin azalması dolayısıyla insanların giderek telefonlarını daha geç değiştirdiği günümüz trendine karşı Apple, abonelik sistemine yönelerek hizmet gelirlerini arttırmayı planlıyor. Apple Intelligence de bu stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Üstelik Apple, App Store aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlere yapılan aboneliklerden aldığı kesintiye benzer şekilde, cihazlarına entegre ettiği her AI iş ortağının abonelik gelirinden bir pay almayı planlıyor.

    Dolayısıyla Apple, daha az donanım satışı ancak daha çok hizmet gelirinin olduğu bir gelecek hayal ediyor. Aynı zamanda sağladığı hizmetler ve ekosistemle kullanıcıları şirkete bağlı tutma stratejisini devam ettirmeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 2 gün önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facebook geri tuşu çalışmıyor 2017 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar gögüs kafesi kütlemesi neden olur polo mu i20 mi bazı oyun dosyaların geçersiz imza yada imzasız olduğu tespit edildi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X5 5G
    POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız