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Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile beraber gelecek olan yapay zeka paketi Apple Intelligence geçtiğimiz ay duyruldu. Sonbaharda bu işletim sistemleri kullanıma sunulunca ücretsiz olarak kullanılabilecek olan Apple Intelligence, sonsuza kadar ücretsiz kalmayabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Apple Intelligence'ı iki pakete ayıracağını öne sürüyor. Bunlardan biri ücretsiz olmaya devam edecek ancak sınırlı sayıda özelliğe sahip olacak. Bütün özelliklere erişilebilen Apple Intelligence+ benzeri bir paket için ise ödeme yapmak gerekecek.

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Apple hizmet gelirlerini arttırmayı hedefliyor

Donanımsal anlamda yeniliklerin azalması dolayısıyla insanların giderek telefonlarını daha geç değiştirdiği günümüz trendine karşı Apple, abonelik sistemine yönelerek hizmet gelirlerini arttırmayı planlıyor. Apple Intelligence de bu stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Üstelik Apple, App Store aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlere yapılan aboneliklerden aldığı kesintiye benzer şekilde, cihazlarına entegre ettiği her AI iş ortağının abonelik gelirinden bir pay almayı planlıyor.

Dolayısıyla Apple, daha az donanım satışı ancak daha çok hizmet gelirinin olduğu bir gelecek hayal ediyor. Aynı zamanda sağladığı hizmetler ve ekosistemle kullanıcıları şirkete bağlı tutma stratejisini devam ettirmeyi planlıyor.

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Apple Intelligence için ücretli abonelik seçeneği gelebilir