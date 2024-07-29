Tam Boyutta Gör Apple Intelligence'ın iOS 18.0'da yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bazı spekülasyonların ardından Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni özellikleri Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1'e kadar erteleyeceğini söyledi.

Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümü ile yayınlanacak

Gurman'a göre Apple, Apple Intelligence'ı resmi olarak iOS 18.1'e erteleyecek ancak bazı özelliklere sahip bir geliştirici beta sürümü bu hafta iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanacak. Ancak yeni Siri gibi bazı özelliklerin önümüzdeki bahara kadar yayınlanması beklenmiyor.

iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik 1 gün önce eklendi

Bu yeni raporla birlikte, Apple Intelligence özelliklerinin Eylül ayındaki iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere iOS ve iPadOS 18.0 ile birlikte kullanılamayacak. Apple Intelligence'ın iPhone 16 modellerinin satışlarında artış sağlaması bekleniyor.

Gurman, Apple'ın iOS ve iPadOS 18.0'ın geliştirmelerini temmuz sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini, Apple Intelligence'ın 18.1'e ertelenmesinin şirketin hata düzeltmeleri ve kararlılığa daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple Intelligence, iOS 18'in ilk lansmanını kaçırabilir