Apple Intelligence, iOS 18'in ilk lansmanını kaçırabilir

Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümü ile yayınlanacak
Gurman'a göre Apple, Apple Intelligence'ı resmi olarak iOS 18.1'e erteleyecek ancak bazı özelliklere sahip bir geliştirici beta sürümü bu hafta iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanacak. Ancak yeni Siri gibi bazı özelliklerin önümüzdeki bahara kadar yayınlanması beklenmiyor.
Bu yeni raporla birlikte, Apple Intelligence özelliklerinin Eylül ayındaki iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere iOS ve iPadOS 18.0 ile birlikte kullanılamayacak. Apple Intelligence'ın iPhone 16 modellerinin satışlarında artış sağlaması bekleniyor.
Gurman, Apple'ın iOS ve iPadOS 18.0'ın geliştirmelerini temmuz sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini, Apple Intelligence'ın 18.1'e ertelenmesinin şirketin hata düzeltmeleri ve kararlılığa daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.