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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence, iOS 18'in ilk lansmanını kaçırabilir

    Apple'ın yakında piyasaya süreceği yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) beklenenden daha geç gelebilir. Bu durum, hataları düzeltmek için şirkete daha fazla zaman kazandıracak.
    Apple Intelligence, iOS 18'in ilk lansmanını kaçırabilir Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence'ın iOS 18.0'da yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bazı spekülasyonların ardından Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni özellikleri Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1'e kadar erteleyeceğini söyledi.

    Apple Intelligence, iOS 18.1 beta sürümü ile yayınlanacak

    Gurman'a göre Apple, Apple Intelligence'ı resmi olarak iOS 18.1'e erteleyecek ancak bazı özelliklere sahip bir geliştirici beta sürümü bu hafta iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanacak. Ancak yeni Siri gibi bazı özelliklerin önümüzdeki bahara kadar yayınlanması beklenmiyor.

    Bu yeni raporla birlikte, Apple Intelligence özelliklerinin Eylül ayındaki iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere iOS ve iPadOS 18.0 ile birlikte kullanılamayacak. Apple Intelligence'ın iPhone 16 modellerinin satışlarında artış sağlaması bekleniyor.

    Gurman, Apple'ın iOS ve iPadOS 18.0'ın geliştirmelerini temmuz sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini, Apple Intelligence'ın 18.1'e ertelenmesinin şirketin hata düzeltmeleri ve kararlılığa daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyacağını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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