iPhone kullanıcıları tepkili, Apple Intelligence sadece iki modele verilecek,

pple Intelligence tepkisi
iOS 18 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcıları pek çok özelliğe kavuşuyor. iPhone XR 2018 modeline ve ayrıca iPhone SE 2020 modeline kadar bu özellikler kullanıcılara sunulacak ancak yapay zekâ paketi hariç.
Açıklamalara göre Apple Intelligence paketi sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde çalışacak. Apple A17 Pro yonga seti şu anda yapay zekâ Ayrıca iOS 18 sürümünün çıkışından sonra bile beta olarak devam edecek ve yıl sonuna doğru nihai sürüme kavuşacak. iPhone 16 serisi için şimdilik herhangi bir bilgi yok.
Android tarafında örneğin Samsung, Galaxy AI paketini toplamda 3 nesle sunmuş durumda. Bu da yaklaşık 14 akıllı telefon modelinin geniş yapay zekâ özelliklerini deneyimlediği anlamına geliyor. Yaşanan gelişmeler haliyle iPhone kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Apple’ı eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.