iPhone kullanıcıları tepkili, Apple Intelligence sadece iki modele verilecek,

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bugüne kadar yaptığı en büyük yapay zekâ hamlesi olarak gösterilse de, WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan özelliklerin pek çoğunu ekosistemin büyük bir kısmı tecrübe edemeyecek. Üstelik tecrübe edebilenler de ancak yıl sonuna yetişecek.

pple Intelligence tepkisi

iOS 18 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcıları pek çok özelliğe kavuşuyor. iPhone XR 2018 modeline ve ayrıca iPhone SE 2020 modeline kadar bu özellikler kullanıcılara sunulacak ancak yapay zekâ paketi hariç.

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Açıklamalara göre Apple Intelligence paketi sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde çalışacak. Apple A17 Pro yonga seti şu anda yapay zekâ Ayrıca iOS 18 sürümünün çıkışından sonra bile beta olarak devam edecek ve yıl sonuna doğru nihai sürüme kavuşacak. iPhone 16 serisi için şimdilik herhangi bir bilgi yok.

Android tarafında örneğin Samsung, Galaxy AI paketini toplamda 3 nesle sunmuş durumda. Bu da yaklaşık 14 akıllı telefon modelinin geniş yapay zekâ özelliklerini deneyimlediği anlamına geliyor. Yaşanan gelişmeler haliyle iPhone kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Apple’ı eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.

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Apple Intelligence kullanıcıları kızdırdı