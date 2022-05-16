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Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın WWDC geliştirici konferansında duyurmaya hazırlandığı iOS 16 işletim sistemi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Söz konusu etkinlik 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Gurman yeni sürümde büyük ölçekli bir tasarım değişikliği beklemediğini söylüyor. Bloomberg'in haberine göre iOS 16 kullanıcılara sistemle "etkileşim kurmanın" yeni yollarını ve daha önce var olmayan bir dizi yeni uygulama sunacak.

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Etkileşimli widget'lar geliyor

Gurman'ın işaret ettiği yeni etkileşim yollarının, etkileşimli widget'lar olabileceği düşünülüyor. Yani iOS 16 için önemli widget değişikliklerinin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı uygulamaların arayüzünün kısmen değiştirilmesi muhtemel görünüyor.

Buna ek olarak Gurman, watchOS 9'un akıllı saatler için önemli bir güncelleme olacağını ifade etti. Apple iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 ve watchOS 9 dahil olmak üzere tüm yeni işletim sistemlerinin resmi duyurusunu Haziran ayındaki WWDC 2022 konferansında yapacak.

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Apple, iOS 16'da ne gibi yenilikler sunacak? Bloomberg açıkladı