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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 16'da ne gibi yenilikler sunacak? Bloomberg açıkladı

    iOS 16'nın tanıtımına çok az bir süre kaldı. Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın yeni işletim sisteminde sunmaya hazırlandığı yenilikler hakkında bazı önemli detaylar paylaştı.
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    Apple, iOS 16'da ne gibi yenilikler sunacak? Bloomberg açıkladı
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    Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın WWDC geliştirici konferansında duyurmaya hazırlandığı iOS 16 işletim sistemi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Söz konusu etkinlik 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Gurman yeni sürümde büyük ölçekli bir tasarım değişikliği beklemediğini söylüyor. Bloomberg'in haberine göre iOS 16 kullanıcılara sistemle "etkileşim kurmanın" yeni yollarını ve daha önce var olmayan bir dizi yeni uygulama sunacak.

    Apple, iOS 16'da ne gibi yenilikler sunacak? Bloomberg açıkladı
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    Etkileşimli widget'lar geliyor

    Gurman'ın işaret ettiği yeni etkileşim yollarının, etkileşimli widget'lar olabileceği düşünülüyor. Yani iOS 16 için önemli widget değişikliklerinin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı uygulamaların arayüzünün kısmen değiştirilmesi muhtemel görünüyor.

    Buna ek olarak Gurman, watchOS 9'un akıllı saatler için önemli bir güncelleme olacağını ifade etti. Apple iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 ve watchOS 9 dahil olmak üzere tüm yeni işletim sistemlerinin resmi duyurusunu Haziran ayındaki WWDC 2022 konferansında yapacak.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 3 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 12 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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