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    Xbox Series S, yakında fiziksel oyunları destekleyebilir

    Yalnızca dijital oyunları çalıştıran uygun fiyatlı Xbox Series S, yakında fiziksel oyunların kullanımına izin verebilir. Microsoft’un yeni patenti Xbox Series S kullanıcılarını sevindirecek cinsten.
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    Xbox Series S sahiplerini sevindirecek bir sistem yolda
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    Xbox Series X’e göre ciddi anlamda daha az performans sunan Xbox Series S, aynı zamanda yalnızca dijital oyun kullanımına izin veriyor. Geriye dönük uyumluluk ile oyuncuları sevindiren Xbox, Series S’te disk girişi olmaması ile eski koleksiyonların kullanımını ciddi anlamda kısıtlıyor. Ancak görünüşe göre Microsoft, bu problemi çözmeye hazırlanıyor.

    Fiziksel oyunlar doğrulanıp dijital oyuna dönüştürülecek

    GameRant tarafından keşfedilen Microsoft’a ait patent, fiziksel oyunların sahipliğini doğrulayıp dijital olarak indirilmesine izin veriyor. Bu potansiyel sistem ile Xbox Series S veya Xbox One S All Digital kullanıcıları, fiziksel diskler satın alıp doğrulama işleminden geçirerek dijital olarak oyunun sahibi olabilecek.

    Xbox Series S sahiplerini sevindirecek bir sistem yolda
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    Bu potansiyel sistemin en güzel yanı ise eski fiziksel Xbox oyunları koleksiyonuna sahip Xbox Series S kullanıcılarına oluyor. Böylece kullanıcılar, disklerinin sahipliğini doğrulayarak Microsoft Store’dan oyunu indirip oynayabilir. Ayrıca bazı nadir durumlarda fiziksel oyunlarda bulunan indirimler, Xbox Series S kullanıcılarının da işine yarayabilir.

    Bu potansiyel sistemin hala cevaplamadığı birkaç potansiyel sorun da bulunuyor. Sahipliği kanıtlanan oyunlar, ikinci el olarak satılabilecek mi? Silinen oyunlar tekrar indirilmeden yeniden doğrulanmak zorunda mı? 2013’te Xbox One’ın çıkışı ile ikinci el oyun pazarını bitirmeye çalışan Microsoft, ciddi eleştiriler sonrası geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle potansiyel sahiplik sisteminin, tekrar ikinci el pazarının eleştirilerine açık olmaması gerekiyor. Bakalım Microsoft, Xbox Series S sahiplerini sevindirecek haberi verebilecek mi.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    B
    balkaptan 1 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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