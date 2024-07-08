Apple, iOS 18 beta 3 sürümü yayınladı: İşte gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için iOS 18 beta 3 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 18 beta sürümü, üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod getiriyor. Ayrıca iOS 18 duvar kağıtlarını sevenler için yeni dinamik seçeneği mevcut.

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Üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod

iOS 18 beta 3, tek dokunuşla tüm uygulama simgelerini otomatik olarak koyu moda dönüştürüyor. Beyaz arka plana sahip çoğu uygulama simgesi siyah simgeye dönüştürülüyor, bazılarının da renkleri soluklaştırılıyor. Simgeleri koyu modda kullanmak için; ana ekrana uzun basıp düzenle, özelleştir seçeneğine dokunmak ve koyu modu seçmek gerekiyor.

Yeni dinamik duvar kağıdı seçeneği

iOS 18 üçüncü beta, duvar kağıdına dinamik seçeneğini getiriyor. Dinamik duvar kağıdı seçildiğinde renkler gün boyunca otomatik olarak değişiyor. iOS 18 ile gelen yeni duvar kağıtlarını sevenler, renk seçiminde kararsız kalanlar için güzel bir seçenek.

Emoji klavyesinde yeni düzen

Mesajlar uygulamasında emoji, memoji ve çıkartmaların tümü tek bir arayüzde birleştirildi. Bu arayüzde ekranın alt kısmındaki küçük simgeler kullanılarak gezinilebiliyor. Çıkartmalara veya memojiye ulaşmak için kullanabileceğiniz simgeler var. Bu arayüzden hem çıkartmalar hem de memoji oluşturabiliyor, emojileri kullanabildiğiniz gibi çıkartmaları da doğrudan mesajlarınızın içinde kullanabiliyorsunuz.

iOS 18 beta 3 nasıl yüklenir?

iOS 18 beta 3 güncellemesi, 1.18GB boyutunda. Güncellemeyi yükleyebilmek için Apple beta programına kaydolmanız ve güncelleme ekranında iOS 18 developer betayı seçmeniz gerekiyor. iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına buradan bakabilirsiniz.

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