Apple, iOS 18 beta 3 sürümü yayınladı: İşte gelen yenilikler

- Üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod
- Yeni dinamik duvar kağıdı seçeneği
- Emoji klavyesinde yeni düzen
- iOS 18 beta 3 nasıl yüklenir?
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Üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod
iOS 18 beta 3, tek dokunuşla tüm uygulama simgelerini otomatik olarak koyu moda dönüştürüyor. Beyaz arka plana sahip çoğu uygulama simgesi siyah simgeye dönüştürülüyor, bazılarının da renkleri soluklaştırılıyor. Simgeleri koyu modda kullanmak için; ana ekrana uzun basıp düzenle, özelleştir seçeneğine dokunmak ve koyu modu seçmek gerekiyor.
Yeni dinamik duvar kağıdı seçeneği
iOS 18 üçüncü beta, duvar kağıdına dinamik seçeneğini getiriyor. Dinamik duvar kağıdı seçildiğinde renkler gün boyunca otomatik olarak değişiyor. iOS 18 ile gelen yeni duvar kağıtlarını sevenler, renk seçiminde kararsız kalanlar için güzel bir seçenek.
Emoji klavyesinde yeni düzen
Mesajlar uygulamasında emoji, memoji ve çıkartmaların tümü tek bir arayüzde birleştirildi. Bu arayüzde ekranın alt kısmındaki küçük simgeler kullanılarak gezinilebiliyor. Çıkartmalara veya memojiye ulaşmak için kullanabileceğiniz simgeler var. Bu arayüzden hem çıkartmalar hem de memoji oluşturabiliyor, emojileri kullanabildiğiniz gibi çıkartmaları da doğrudan mesajlarınızın içinde kullanabiliyorsunuz.
iOS 18 beta 3 nasıl yüklenir?
iOS 18 beta 3 güncellemesi, 1.18GB boyutunda. Güncellemeyi yükleyebilmek için Apple beta programına kaydolmanız ve güncelleme ekranında iOS 18 developer betayı seçmeniz gerekiyor. iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına buradan bakabilirsiniz.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/07/08/ios-18-beta-3-gives-most-third-party-app-icons-dark-mode-versions/ https://9to5mac.com/2024/07/08/ios-18s-new-dynamic-wallpaper-option-changes-colors-automatically/ https://www.macrumors.com/2024/07/08/everything-new-ios-18-beta-3/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.