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    Apple, iOS 18 beta 3 sürümü yayınladı: İşte gelen yenilikler

    Apple, 8 Temmuz'da uyumlu iPhone'lar için iOS 18 beta 3 sürümünü yayınladı. Yeni iOS 18 betası, ana ekran ve kilit ekranına ufak değişiklikler getiriyor.        
    apple iphone ios 18 beta 3 indir yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için iOS 18 beta 3 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 18 beta sürümü, üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod getiriyor. Ayrıca iOS 18 duvar kağıtlarını sevenler için yeni dinamik seçeneği mevcut.

    Üçüncü parti uygulama simgelerine koyu mod

    iOS 18 beta 3, tek dokunuşla tüm uygulama simgelerini otomatik olarak koyu moda dönüştürüyor. Beyaz arka plana sahip çoğu uygulama simgesi siyah simgeye dönüştürülüyor, bazılarının da renkleri soluklaştırılıyor. Simgeleri koyu modda kullanmak için; ana ekrana uzun basıp düzenle, özelleştir seçeneğine dokunmak ve koyu modu seçmek gerekiyor.

    Yeni dinamik duvar kağıdı seçeneği

    iOS 18 üçüncü beta, duvar kağıdına dinamik seçeneğini getiriyor. Dinamik duvar kağıdı seçildiğinde renkler gün boyunca otomatik olarak değişiyor. iOS 18 ile gelen yeni duvar kağıtlarını sevenler, renk seçiminde kararsız kalanlar için güzel bir seçenek.

    Emoji klavyesinde yeni düzen

    Mesajlar uygulamasında emoji, memoji ve çıkartmaların tümü tek bir arayüzde birleştirildi. Bu arayüzde ekranın alt kısmındaki küçük simgeler kullanılarak gezinilebiliyor. Çıkartmalara veya memojiye ulaşmak için kullanabileceğiniz simgeler var. Bu arayüzden hem çıkartmalar hem de memoji oluşturabiliyor, emojileri kullanabildiğiniz gibi çıkartmaları da doğrudan mesajlarınızın içinde kullanabiliyorsunuz.

    iOS 18 beta 3 nasıl yüklenir?

    iOS 18 beta 3 güncellemesi, 1.18GB boyutunda. Güncellemeyi yükleyebilmek için Apple beta programına kaydolmanız ve güncelleme ekranında iOS 18 developer betayı seçmeniz gerekiyor. iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına buradan bakabilirsiniz.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/07/08/ios-18-beta-3-gives-most-third-party-app-icons-dark-mode-versions/ https://9to5mac.com/2024/07/08/ios-18s-new-dynamic-wallpaper-option-changes-colors-automatically/ https://www.macrumors.com/2024/07/08/everything-new-ios-18-beta-3/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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