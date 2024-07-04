iOS 18 ile iPhone'lara gelecek ana ekran ve kilit ekranı yenilikleri

iOS 18 simgeleri yeniden düzenleme 📱
iOS 18 simge boyutunu büyütme 🔠
- Ana ekranda uzun basın.
- Düzenle’ye dokunun.
- Özelleştir’e dokunun.
- Uygulama adlarını gizlemek için Büyük’ü seçin.
- Uygulama simgeleri büyük görünecektir.
- Uygulama simgesine uzun basın.
- Kısayollar arasında kutucukları göreceksiniz.
- Uygulama için kullanılabilir widget’lardan birini seçin.
- Widget’ın boyutunu değiştirmek için buradaki simgeleri kullanın.
iOS 18 koyu mod simgeler ⚫️
- Ana ekranda uzun basın.
- Düzenle’ye dokunun.
- Özelleştir’e dokunun.
- Otomatik, Koyu veya Açık seçeneğini seçin.
iOS 18 uygulama simgelerini renklendirme 🎨
- Ana ekrana uzun basın.
- Düzenle’ye dokunun.
- Özelleştir’e dokunun.
- Hafif Renkli’i seçin.
- Kaydırıcıyla beğendiğiniz rengi ayarlayın.
- Açık veya koyuyu seçerek standart simge renklerine dönebilirsiniz.
iOS 18 uygulamaları gizleme ve kilitleme 🔐
- Kilitleme veya gizlemek istediğiniz uygulamanın simgesine uzun basın.
- “Face ID Gereksin” seçeneğine dokunun.
- Uygulamayı kilitlemek için tekrar Face ID Gereksin’e dokunun.
- Uygulamayı gizlemek için “Gizle ve Face ID Gereksin” seçeneğini seçin.
- Face ID/Touch ID taramasıyla kimliğinizi doğrulayın.
iOS 18 kilit ekranındaki simgeleri değiştirme 🔦
- Kilit ekranında uzun basın.
- Özelleştir’e dokunun.
- Kilitli ekrana dokunun.
- El feneri ve kamera kısayolu üzerindeki “-“ simgesine dokunun.
- Artı simgesine dokunun.
- Kilit ekranı kısayolunu istediğiniz bir kontrolle değiştirin.
iOS 18 beta, geliştiriciler için Haziran ayında sunuldu. iOS 18 public beta (herkese açık) sürümü Temmuz ayında yayınlanacak. iOS 18 final sürümü tüm uyumlu iPhone’lara sonbaharda gelecek.
Kaynakça
https://www.apple.com/tr/ios/ios-18-preview/
https://www.macrumors.com/guide/ios-18-home-screen/
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.