iOS 18 ile iPhone'lara gelecek ana ekran ve kilit ekranı yenilikleri

iOS 18 güncellemesi, iPhone'ların ana ekranı ve kilit ekranına daha fazla özelleştirme ve kişiselleştirme getiriyor. İşte iOS 18 ile gelecek yeni ana ekran ve kilit ekranı özellikleri: