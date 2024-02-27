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    Anlık Bildirim

    iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 18 alması muhtemel iPhone'lar

    Yeni bir rapor, iPhone'lara yapay zeka özellikleri kazandıracak iOS 18 güncellemesi alacak telefonları ortaya çıkardı. İşte iOS 18 alması muhtemel Apple cihazlar:
    ios 18 güncellemesi alacak telefonlar iphone modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de iOS 18 özelliklerini tanıtacak. Siri ve diğer Apple uygulamalarına yapay zeka işlevselliği, Mesajlar uygulamasında RCS desteği, tasarım değişiklikleriyle gelmesi beklenen iOS 18 güncellemesi, Eylül ayında uyumlu tüm iPhone’lar için yayınlanacak. Peki, iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak?

    iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

    iOS 18’in iPhone XR ile dolayısıyla aynı işlemciyi kullanan (A12 Bionic çip) iPhone XS ve iPhone XS Max modelleriyle uyumlu olacağı söyleniyor. Bu söylenti doğruysa iOS 18, iOS 17 ile aynı iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Buna göre iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar:

    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE (3. nesil)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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