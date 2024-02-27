iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 18 alması muhtemel iPhone'lar

Tam Boyutta Gör Apple, Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC’de iOS 18 özelliklerini tanıtacak. Siri ve diğer Apple uygulamalarına yapay zeka işlevselliği, Mesajlar uygulamasında RCS desteği, tasarım değişiklikleriyle gelmesi beklenen iOS 18 güncellemesi, Eylül ayında uyumlu tüm iPhone’lar için yayınlanacak. Peki, iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak?

iOS 18’den yeni detaylar ortaya çıktı: Tasarım değişiyor 1 gün önce eklendi

iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

iOS 18’in iPhone XR ile dolayısıyla aynı işlemciyi kullanan (A12 Bionic çip) iPhone XS ve iPhone XS Max modelleriyle uyumlu olacağı söyleniyor. Bu söylenti doğruysa iOS 18, iOS 17 ile aynı iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Buna göre iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

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