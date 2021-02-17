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    Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan en son iOS 14.5 beta sürümü, Apple'ın iPhone 12 için MagSafe kablosuz şarj protokolünü kullanan bir Power Bank üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.
    17 Şubat 2021, 19:00 (9 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor
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    Apple'ın kısa süre önce yayınladığı iOS 14.5 beta 2 sürümü, şirketin MagSafe kablosuz şarj protokolünü kullanan yeni bir aksesuar üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

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    Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 12 serisi için MagSafe teknolojisini temel alan bir Power Bank piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güç bankası akıllı telefona manyetik olarak bağlanacak.

    Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor
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    Mart ayında tanıtılabilir

    Henüz ismi netleşmeyen MagSafe Power Bank'in şarj verimliliğini artırmak ve pil ömrünü uzatmak için iPhone'un şarj seviyesini sürekli yüzde 90 seviyesinde tutacağı belirtiliyor.

    Steve Moser isimli Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilen yeni MagSafe aksesuarının ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak güncellenmiş iPad Pro ile birlikte Mart ayında duyurulabileceği söyleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/17/mention-of-battery-pack-in-ios-145-beta-stokes-rumors-of-new-magsafe-accessory Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkmaz mı bu anlamadım düşer vs birde nereden şarj edecek kablosuz mu ne kadar kayıp olacak acaba.
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    D DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
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    E Elektrikliarabasever 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye en başta tanıtmadı zaten anlamadım. Çin'den almayı düşünüyordum ama bu kadar kısa sürede tanıtacaksa orjinal ürün almak yada Anker vb. markalarıda beklemek mantıklı Powerbank sonuçta boru değil.
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