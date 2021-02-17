Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor

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Apple'ın kısa süre önce yayınladığı iOS 14.5 beta 2 sürümü, şirketin MagSafe kablosuz şarj protokolünü kullanan yeni bir aksesuar üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

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Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 12 serisi için MagSafe teknolojisini temel alan bir Power Bank piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güç bankası akıllı telefona manyetik olarak bağlanacak.

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Mart ayında tanıtılabilir

Henüz ismi netleşmeyen MagSafe Power Bank'in şarj verimliliğini artırmak ve pil ömrünü uzatmak için iPhone'un şarj seviyesini sürekli yüzde 90 seviyesinde tutacağı belirtiliyor.

Steve Moser isimli Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilen yeni MagSafe aksesuarının ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Ancak güncellenmiş iPad Pro ile birlikte Mart ayında duyurulabileceği söyleniyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/17/mention-of-battery-pack-in-ios-145-beta-stokes-rumors-of-new-magsafe-accessory

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