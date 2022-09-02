Apple, iPhone 14 fiyatlarını fazla artırmayabilir: İşte şekillenen son liste

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TrendForce analistleri dünya genelindeki zorlu ekonomik koşullar ve akıllı telefonlara yönelik küresel talep düşüşü nedeniyle Apple'ın iPhone 14 modellerinin fiyatını çok fazla yükseltmeyeceğini tahmin ediyor.

iPhone 14 Pro Max nasıl olacak? Özellikler & fiyat & çıkış tarihi 3 gün önce eklendi

Daha önce ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni bileşenlerin yüksek maliyeti nedeniyle 2022 model iPhone fiyatlarının ortalama %15 artacağını söylemişti. Bu durumda iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 14 — 799 dolar

iPhone 14 Max — 899 dolar

iPhone 14 Pro — 1.099 dolar

iPhone 14 Pro Max — 1.199 dolar

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Apple riske girmeyecek

Şimdi ise TrendForce, Apple'ın mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak fiyatları yeniden değerlendireceğini söylüyor. Analistler şirketin riske girmeyerek işi sağlama alacağı ve fiyatları 50 dolardan fazla artırmayacağı görüşünde.

TrendForce'un güncel tahminlerine göre başlangıç fiyatları şöyle olacak:

iPhone 14 — 749 dolar

iPhone 14 Max — 849 dolar

iPhone 14 Pro — 1.049 dolar

iPhone 14 Pro Max — 1.149 dolar

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