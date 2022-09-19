iFixit: iPhone 14 son yılların en kolay tamir edilebilir iPhone’u

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iFixit’e konuk olan iPhone 14, onarılabilirlik alanında önemli bir gelişim sergiliyor. Çıkarılabilir yapıdaki arka cam büyük oranda tamir işlemini kolaylaştırıyor. Son yıllardaki iPhone modellerinde arka camı çıkarmak için bir dizi zorlu işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

iPhone 14'le birlikte arka cam değişimi artık daha kolay

iFixit, kendi sitesinde tamir ve sökme sürecini daha ayrıntılı olarak açıklıyor ve arka camın sadece iki vida ve tek bir konektörle sabitlendiğini belirtiyor. Ayrıca arka camın kasaya yapıştırılması için kullanılan malzemenin de eskisi kadar güçlü olmadığı ve bu yüzden sökme işleminin basit aletlerde gerçekleştirilebildiği aktarılıyor.

iPhone 14 ekran ve pil değişim ücreti ne kadar? 12 sa. önce eklendi

Apple, cam değişimini iPhone 8 ile hayatımıza soktu ve o zamanlar ne paneli sökmek kolaydı ne de işlem maliyeti ucuzdu. iPhone 8 için cam değişim ücreti 349 dolar ve iPhone 8 Plus için 399 dolar fiyat talep ediliyordu fakat AppleCare Plus hizmetiyle ekran değişimi için sırasıyla 29 ve 99 dolar fiyatlandırma sunuluyordu.

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Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 için Care Plus sahiplerine arka cam değişimi için sunduğu hizmeti 99 dolar’dan 29 dolar seviyesine düşürmüştü. iFixit’e göre AppleCare Plus’ınız yoksa tam bir tamir için yaklaşık 600 doları gözden çıkarmak gerekiyordu ki bu modellerde arka camı sökme işlemi son derece zordu.

Son yılların en kolay tamir edilebilir iPhone'u

Apple’ın iPhone 14’te yaptığı tamir edilebilirlik güncellemesi ise söz konusu onarımları ciddi oranda kolaylaştırıyor. Ayrıca şirket yılın başlarında kendin tamir et hizmetini başlatarak iPhone 12, iPhone 13 ve M1 MacBook’lar için gerekli parçaları kullanıcılarına tedarik etmeye başlamıştı. Apple’ın bu programa iPhone 14’ü ne zaman ekleyeceği bilinmiyor fakat bu gerçekleşirse arka camın onarımı daha ucuza gelebilir.

iFixit, Apple’ı genellikle mümkün olduğunca zor ve sökülmesi zor cihazlar tasarlamakla nitelendirirken iPhone 14 ile işlerin değiştiğini belirtiyor. iPhone 14’ün iPhone 7’den bu yana alınmış olan en yüksek tamir edilebilirlik skoruna (7/10) ulaştığını da son olarak aktaralım.

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Apple, iPhone 14 ile birlikte tamir sürecini kolaylaştırdı