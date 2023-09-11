Apple, iPhone 15 için yeni silikon kılıf çıkarmayabilir

Yeni silikon aksesuarlar üretilmeyecek
Apple, iPhone 15 serisini piyasaya sürmesinin ardından deri iPhone kılıfları üretmeyecek; bunun yerine FineWoven olarak pazarlanacağı söylenen premium malzemeden üretilmiş aksesuarları çıkarması bekleniyor. Silikon aksesuarların yakın zamanda satıştan kaldırılması beklenmiyor; bunun yerine mevcut modellere ek yeni renklerin gelmeyeceği, daha kademeli bir geçiş olacağı söyleniyor.
Geri dönüştürülmesi zor
Apple’ın mevcut deri ve silikon kılıfları muadillerine göre daha düşük karbon ayak izine sahip olsa da geri dönüştürülmüş herhangi bir malzemeden üretilmiyor. Fluoroelastomer gibi materyallerin ısıya dayanıklı özellikleri ve güçlü yapıda olmaları nedeniyle geri dönüştürülmesi de zor. FineWoven, Apple’ın ilk yeni nesil materyali olacak ve yakında derinin yerini alacak ancak silikon aksesuarların azalmasına neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.