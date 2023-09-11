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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 15 için yeni silikon kılıf çıkarmayabilir

    Apple, iPhone 15 serisi ile birlikte çevre dostu malzemeler içeren kılıfları piyasaya sürecek. Ancak, deri ve silikon kılıflar artık Apple mağazalarında bulunamayacak.
    Apple iPhone 15 yeni silikon kılıf çıkmayacak Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Apple’ın iPhone 15 ve Apple Watch için artık deri kılıf üretmeyeceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Şimdi de silikon kılıf üretimine son vereceği söyleniyor. Ancak, deri kılıfların aksine silikon kılıflar yavaş yavaş piyasadan silinecek.

    Yeni silikon aksesuarlar üretilmeyecek

    Apple, iPhone 15 serisini piyasaya sürmesinin ardından deri iPhone kılıfları üretmeyecek; bunun yerine FineWoven olarak pazarlanacağı söylenen premium malzemeden üretilmiş aksesuarları çıkarması bekleniyor. Silikon aksesuarların yakın zamanda satıştan kaldırılması beklenmiyor; bunun yerine mevcut modellere ek yeni renklerin gelmeyeceği, daha kademeli bir geçiş olacağı söyleniyor.

    Geri dönüştürülmesi zor

    Apple’ın mevcut deri ve silikon kılıfları muadillerine göre daha düşük karbon ayak izine sahip olsa da geri dönüştürülmüş herhangi bir malzemeden üretilmiyor. Fluoroelastomer gibi materyallerin ısıya dayanıklı özellikleri ve güçlü yapıda olmaları nedeniyle geri dönüştürülmesi de zor. FineWoven, Apple’ın ilk yeni nesil materyali olacak ve yakında derinin yerini alacak ancak silikon aksesuarların azalmasına neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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