Apple, iPhone 15 için yeni silikon kılıf çıkarmayabilir

Tam Boyutta Gör Bir süre önce Apple’ın iPhone 15 ve Apple Watch için artık deri kılıf üretmeyeceği söylentisi ortaya çıkmıştı. Şimdi de silikon kılıf üretimine son vereceği söyleniyor. Ancak, deri kılıfların aksine silikon kılıflar yavaş yavaş piyasadan silinecek.

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Yeni silikon aksesuarlar üretilmeyecek

Apple, iPhone 15 serisini piyasaya sürmesinin ardından deri iPhone kılıfları üretmeyecek; bunun yerine FineWoven olarak pazarlanacağı söylenen premium malzemeden üretilmiş aksesuarları çıkarması bekleniyor. Silikon aksesuarların yakın zamanda satıştan kaldırılması beklenmiyor; bunun yerine mevcut modellere ek yeni renklerin gelmeyeceği, daha kademeli bir geçiş olacağı söyleniyor.

Geri dönüştürülmesi zor

Apple’ın mevcut deri ve silikon kılıfları muadillerine göre daha düşük karbon ayak izine sahip olsa da geri dönüştürülmüş herhangi bir malzemeden üretilmiyor. Fluoroelastomer gibi materyallerin ısıya dayanıklı özellikleri ve güçlü yapıda olmaları nedeniyle geri dönüştürülmesi de zor. FineWoven, Apple’ın ilk yeni nesil materyali olacak ve yakında derinin yerini alacak ancak silikon aksesuarların azalmasına neden olabilir.

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Apple, iPhone 15 için yeni silikon kılıf sunmayabilir