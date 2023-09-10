Tam Boyutta Gör Her sene olduğu gibi bu sene de iPhone Pro modelleri etkinliğin yıldızı olacak. Apple’ın bu yıl iPhone 15 Pro modellerde titanyum çerçeve kullanması bekleniyor. Yeni tasarımla iPhone 15 Pro’lar önceki nesle kıyasla %10 daha hafif olacak.

Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler 2 gün önce eklendi

Apple’ın cihazlar için teknik özellikler sayfasına göre, iPhone 14 Pro, 206 gr; iPhone 14 Pro Max, 240 gr ağırlığında. iPhone 15 Pro’nun yaklaşık 185 gr; iPhone 15 Pro Max’in 216 gr ağırlığında olması bekleniyor. Yeni iPhone Pro’lar, XS ve XS Max’ten sonra çıkan Pro modeller içinde en hafif olacak. iPhone 15 Pro, 188 gr veya daha ağır olursa iPhone 11 Pro’dan bu yana en hafif Pro modeli olacak. Her halükarda yakında tanıtılacak Apple 15 Pro’lar birkaç nesil cihaz arasında en hafif modeller olacak.

iPhone Pro modellerin ağırlıkları

iPhone 11 Pro: 188 gr

iPhone 12 Pro: 189 gr

iPhone 13 Pro: 203 gr

iPhone 14 Pro: 206 gr

iPhone 15 Pro: ~185 gr

iPhone Pro Max modellerinin ağırlıkları

iPhone 11 Pro Max: 226 gr

iPhone 12 Pro Max: 228 gr

iPhone 13 Pro Max: 238 gr

iPhone 14 Pro Max: 240 gr

iPhone 15 Pro Max: ~216 gr

Apple, iPhone 15 serisi dahil olmak üzere yeni cihazlarını 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak Wonderlust etkinliğinde tanıtacak.

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iPhone 15 Pro, şimdiye kadarki en hafif Pro modeli olacak