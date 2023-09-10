iPhone 15 Pro, şimdiye kadarki en hafif Pro modeli olacak

Apple’ın cihazlar için teknik özellikler sayfasına göre, iPhone 14 Pro, 206 gr; iPhone 14 Pro Max, 240 gr ağırlığında. iPhone 15 Pro’nun yaklaşık 185 gr; iPhone 15 Pro Max’in 216 gr ağırlığında olması bekleniyor. Yeni iPhone Pro’lar, XS ve XS Max’ten sonra çıkan Pro modeller içinde en hafif olacak. iPhone 15 Pro, 188 gr veya daha ağır olursa iPhone 11 Pro’dan bu yana en hafif Pro modeli olacak. Her halükarda yakında tanıtılacak Apple 15 Pro’lar birkaç nesil cihaz arasında en hafif modeller olacak.
iPhone Pro modellerin ağırlıkları
- iPhone 11 Pro: 188 gr
- iPhone 12 Pro: 189 gr
- iPhone 13 Pro: 203 gr
- iPhone 14 Pro: 206 gr
- iPhone 15 Pro: ~185 gr
iPhone Pro Max modellerinin ağırlıkları
- iPhone 11 Pro Max: 226 gr
- iPhone 12 Pro Max: 228 gr
- iPhone 13 Pro Max: 238 gr
- iPhone 14 Pro Max: 240 gr
- iPhone 15 Pro Max: ~216 gr
Apple, iPhone 15 serisi dahil olmak üzere yeni cihazlarını 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak Wonderlust etkinliğinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.