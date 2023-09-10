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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro, şimdiye kadarki en hafif Pro modeli olacak

    Apple'ın yeni iPhone 15 Pro modelleri titanyum tasarımı benimseyecek. Bu da iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'i şimdiye kadar çıkan en hafif Pro modeller yapacak.     
    iPhone 15 Pro Max titanyum hafif Tam Boyutta Gör
    Her sene olduğu gibi bu sene de iPhone Pro modelleri etkinliğin yıldızı olacak. Apple’ın bu yıl iPhone 15 Pro modellerde titanyum çerçeve kullanması bekleniyor. Yeni tasarımla iPhone 15 Pro’lar önceki nesle kıyasla %10 daha hafif olacak.

    Apple’ın cihazlar için teknik özellikler sayfasına göre, iPhone 14 Pro, 206 gr; iPhone 14 Pro Max, 240 gr ağırlığında. iPhone 15 Pro’nun yaklaşık 185 gr; iPhone 15 Pro Max’in 216 gr ağırlığında olması bekleniyor. Yeni iPhone Pro’lar, XS ve XS Max’ten sonra çıkan Pro modeller içinde en hafif olacak. iPhone 15 Pro, 188 gr veya daha ağır olursa iPhone 11 Pro’dan bu yana en hafif Pro modeli olacak. Her halükarda yakında tanıtılacak Apple 15 Pro’lar birkaç nesil cihaz arasında en hafif modeller olacak.

    iPhone Pro modellerin ağırlıkları

    • iPhone 11 Pro: 188 gr
    • iPhone 12 Pro: 189 gr
    • iPhone 13 Pro: 203 gr
    • iPhone 14 Pro: 206 gr
    • iPhone 15 Pro: ~185 gr

    iPhone Pro Max modellerinin ağırlıkları

    • iPhone 11 Pro Max: 226 gr
    • iPhone 12 Pro Max: 228 gr
    • iPhone 13 Pro Max: 238 gr
    • iPhone 14 Pro Max: 240 gr
    • iPhone 15 Pro Max: ~216 gr

    Apple, iPhone 15 serisi dahil olmak üzere yeni cihazlarını 12 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak Wonderlust etkinliğinde tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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