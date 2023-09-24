iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı

iPhone 15 Plus, 13 saatten fazla ekran süresiyle rakiplerini geride bıraktı
Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği batarya tesitinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 ve iPhone 13 Pro Max karşılaştırıldı. Test sırasında cihazlarda TikTok videolarını izlemek, Zoom görüntülü sohbeti yapmak, kameraya video kaydetmek ve oyun oynamak gibi güç tüketen faaliyetler arasında geçiş yapılarak daha gerçekçi bir günlük kullanım modeli simüle edildi ve telefon ekranı, batarya bitene ve cihaz kapanana kadar sürekli açık kaldı.
iPhone 13 Pro Max, 11 saat 19 dakikalık ekran süresiyle batarya testinde ilk üçte yer almayı başardı. İkinci sırada ise 11 saat 41 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Pro Max yer alırken testin birincisi tam 13 saat 19 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Plus oldu. Karşılaştırmanın yapıldığı videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.