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    iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı

    Yapılan bir batarya ömrü testinde iPhone 15 Plus, serinin en üst modeli iPhone 15 Pro Max'i bile geride bıraktı. İşte iPhone 15 serisinin karşılaştırmalı pil ömürleri:
    iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geçti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Cuma günü iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından ilk batarya testi sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Apple'ın 3nm A17 Pro çipinin verimliliğini övme şeklinden dolayı iPhone 15 Pro ve Pro Max'in en üst sırayı alması bekleniyordu. Ancak test sonuçları beklentileri yanılttı.

    iPhone 15 Plus, 13 saatten fazla ekran süresiyle rakiplerini geride bıraktı

    Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği batarya tesitinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 ve iPhone 13 Pro Max karşılaştırıldı. Test sırasında cihazlarda TikTok videolarını izlemek, Zoom görüntülü sohbeti yapmak, kameraya video kaydetmek ve oyun oynamak gibi güç tüketen faaliyetler arasında geçiş yapılarak daha gerçekçi bir günlük kullanım modeli simüle edildi ve telefon ekranı, batarya bitene ve cihaz kapanana kadar sürekli açık kaldı.

    iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geçti Tam Boyutta Gör
    Testte ilk kapanan cihaz yaklaşık 9 saatlik ekran süresiyle iPhone 14 oldu. Ardından kapanan diğer iki cihaz ise sırsıyla 9 saat 20 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Pro ve 9 saat 57 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 oldu. iPhone 14 Pro Max ise iPhone 15 ve Pro modellerini geride bırakarak 10 saat 54 dakikalık ekran süresiyle kapanan diğer cihaz oldu. 

    iPhone 13 Pro Max, 11 saat 19 dakikalık ekran süresiyle batarya testinde ilk üçte yer almayı başardı. İkinci sırada ise 11 saat 41 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Pro Max yer alırken testin birincisi tam 13 saat 19 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Plus oldu. Karşılaştırmanın yapıldığı videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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