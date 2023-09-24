iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Cuma günü iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından ilk batarya testi sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Apple'ın 3nm A17 Pro çipinin verimliliğini övme şeklinden dolayı iPhone 15 Pro ve Pro Max'in en üst sırayı alması bekleniyordu. Ancak test sonuçları beklentileri yanılttı.

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iPhone 15 Plus, 13 saatten fazla ekran süresiyle rakiplerini geride bıraktı

Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalının gerçekleştirdiği batarya tesitinde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 ve iPhone 13 Pro Max karşılaştırıldı. Test sırasında cihazlarda TikTok videolarını izlemek, Zoom görüntülü sohbeti yapmak, kameraya video kaydetmek ve oyun oynamak gibi güç tüketen faaliyetler arasında geçiş yapılarak daha gerçekçi bir günlük kullanım modeli simüle edildi ve telefon ekranı, batarya bitene ve cihaz kapanana kadar sürekli açık kaldı.

Tam Boyutta Gör Testte ilk kapanan cihaz yaklaşık 9 saatlik ekran süresiyle iPhone 14 oldu. Ardından kapanan diğer iki cihaz ise sırsıyla 9 saat 20 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Pro ve 9 saat 57 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 oldu. iPhone 14 Pro Max ise iPhone 15 ve Pro modellerini geride bırakarak 10 saat 54 dakikalık ekran süresiyle kapanan diğer cihaz oldu.

iPhone 13 Pro Max, 11 saat 19 dakikalık ekran süresiyle batarya testinde ilk üçte yer almayı başardı. İkinci sırada ise 11 saat 41 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Pro Max yer alırken testin birincisi tam 13 saat 19 dakikalık ekran süresiyle iPhone 15 Plus oldu. Karşılaştırmanın yapıldığı videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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iPhone 15 Plus, batarya testinde iPhone 15 Pro Max'i geçti