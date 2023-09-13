iPhone 15 Pro'nun kamerası ile çekilen ilk klip yayınlandı

Bildiğiniz gibi Apple, her yıl olduğu gibi Pro serisi iPhone modellerinde dikkate değer yeniliklere yer veriyor. Bu noktada yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ve Pro Max, USB-C, titanyum çerçeve, Apple A17 Pro işlemci ve işlev tuşuna ek olarak yepyeni bir kamera tasarımıyla karşımıza çıktı. Öyle ki Apple, lansman sırasında ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo'dan "get him back!" isimli bir şarkı yayınladı. Bu klibi özel yapan detay ise çekimlerin yalnızca iPhone 15 Pro ile yapılması diyebiliriz.
İşte iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip
iPhone 15 Pro'nun kamera özellikleri
iPhone 15 Pro ve Pro Max, selefi iPhone 14'e kıyasla 12MP telefoto ((f/2.8, dört pikselli sensör), 12 MP Ultra geniş (f/2.2) ve 48MP (f/1.78) ana kamera ile tanıtıldı. Pro serisi için özel olarak geliştirilen 48MP ana kamera, varsayılan olarak yeni 24MP süper yüksek çözünürlük sunuyor ve kolayca paylaşılabilecek dosya boyutuna getiriyor. Ayrıca ana kamera, 24mm, 28mm ve 35mm arasında geçiş yapmaya izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.