iPhone 15 Pro'nun kamerası ile çekilen ilk klip yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında yepyeni ürünlerini tanıttı. Bu etkinliğin yıldızı ise kuşkusuz iPhone 15 Pro ve Pro Max oldu diyebiliriz. Şimdi de iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip resmen yayınlandı.

Bildiğiniz gibi Apple, her yıl olduğu gibi Pro serisi iPhone modellerinde dikkate değer yeniliklere yer veriyor. Bu noktada yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ve Pro Max, USB-C, titanyum çerçeve, Apple A17 Pro işlemci ve işlev tuşuna ek olarak yepyeni bir kamera tasarımıyla karşımıza çıktı. Öyle ki Apple, lansman sırasında ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo'dan "get him back!" isimli bir şarkı yayınladı. Bu klibi özel yapan detay ise çekimlerin yalnızca iPhone 15 Pro ile yapılması diyebiliriz.

İşte iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip

iPhone 15 Pro'nun kamera özellikleri

iPhone 15 Pro ve Pro Max, selefi iPhone 14'e kıyasla 12MP telefoto ((f/2.8, dört pikselli sensör), 12 MP Ultra geniş (f/2.2) ve 48MP (f/1.78) ana kamera ile tanıtıldı. Pro serisi için özel olarak geliştirilen 48MP ana kamera, varsayılan olarak yeni 24MP süper yüksek çözünürlük sunuyor ve kolayca paylaşılabilecek dosya boyutuna getiriyor. Ayrıca ana kamera, 24mm, 28mm ve 35mm arasında geçiş yapmaya izin veriyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro'ya eşlik eden telefoto kamera ise 3x optik, 15x'e kadar dijital yakınlaştırma sunuyor. Böylelikle AI destekli optimizasyonlar ile profesyonel düzeye yakın çekimler yapılabiliyor.

