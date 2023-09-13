Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro'nun kamerası ile çekilen ilk klip yayınlandı

    iPhone 15 Pro ile çekilen ilk müzik klibi resmen yayınlandı. Peki Olivia Rodrigo imzalı bu klip, 93 Bin TL'nin hakkını veriyor mu? İşte iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip...
    iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip resmen yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, dün akşam saatlerinde düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında yepyeni ürünlerini tanıttı. Bu etkinliğin yıldızı ise kuşkusuz iPhone 15 Pro ve Pro Max oldu diyebiliriz. Şimdi de iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip resmen yayınlandı.

    Bildiğiniz gibi Apple, her yıl olduğu gibi Pro serisi iPhone modellerinde dikkate değer yeniliklere yer veriyor. Bu noktada yeni tanıtılan iPhone 15 Pro ve Pro Max, USB-C, titanyum çerçeve, Apple A17 Pro işlemci ve işlev tuşuna ek olarak yepyeni bir kamera tasarımıyla karşımıza çıktı. Öyle ki Apple, lansman sırasında ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo'dan "get him back!" isimli bir şarkı yayınladı. Bu klibi özel yapan detay ise çekimlerin yalnızca iPhone 15 Pro ile yapılması diyebiliriz. 

    İşte iPhone 15 Pro ile çekilen ilk klip

    iPhone 15 Pro'nun kamera özellikleri

    iPhone 15 Pro ve Pro Max, selefi iPhone 14'e kıyasla 12MP telefoto ((f/2.8, dört pikselli sensör), 12 MP Ultra geniş (f/2.2) ve 48MP (f/1.78) ana kamera ile tanıtıldı. Pro serisi için özel olarak geliştirilen 48MP ana kamera, varsayılan olarak yeni 24MP süper yüksek çözünürlük sunuyor ve kolayca paylaşılabilecek dosya boyutuna getiriyor. Ayrıca ana kamera, 24mm, 28mm ve 35mm arasında geçiş yapmaya izin veriyor.

    iPhone 15 Pro'nun kamerası ile çekilen ilk klip yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro'ya eşlik eden telefoto kamera ise 3x optik, 15x'e kadar dijital yakınlaştırma sunuyor. Böylelikle AI destekli optimizasyonlar ile profesyonel düzeye yakın çekimler yapılabiliyor. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rent a car isimleri koenigsegg nasıl okunur donut nasıl okunur fiat linea 1.3 multijet yağ eksiltme sorunu kan davası var kurtulursam gelicem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız