Samsung Galaxy S24 FE modeli beklenenden geç çıkabilir

Tam Boyutta Gör Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın piyasaya sürülmesinden bu yana yeterince zaman geçti ve heyecan azaldı. Gözler Samsung’un bir sonraki telefonu Galaxy S24 FE’ye çevrildi.

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GalaxyClub’ın raporuna göre, Samsung, R12 kod adlı yeni bir cihaz geliştiriyor. Bunun Galaxy S24 FE olma ihtimali oldukça yüksek. Hatırlatma açısından, Galaxy S20 FE, R8; Galaxy S21 FE R9; Galaxy S23 R11 kod adlarına sahipti. Muhtemelen Galaxy S24 Fan Edition yolda. Ancak, şu an için kod adı dışında herhangi bir yok.

Galaxy S23 FE, Ekim 2023’te birkaç ülkede çıkış yapmıştı, 2024 başında da daha fazla ülkede satışa sunulmuştu. Geçen yıl bu zamanlarda Galaxy S23 FE modeli hakkında daha fazla bilgi paylaşılmıştı. Bu da Galaxy S24 FE modeli birkaç ay geç çıkabileceğini gösteriyor.

Galaxy S24 FE’nin teknik özelliklerinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Galaxy S23 FE, Galaxy S23 serisi yerine Galaxy S22 ve S22 Plus ile daha fazla ortak noktaya (Exynos ve Snapdragon işlemci dahil) sahip olduğundan Galaxy S24 Fan Edition’ın da Galaxy S23 serisinin özelliklerini almayacağı tahmin ediliyor ancak kesin bir şey söylemek şu an için imkansız.

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Samsung Galaxy S24 FE beklenenden geç çıkabilir