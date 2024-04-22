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    Samsung Galaxy S24 FE modeli beklenenden geç çıkabilir

    Galaxy S4 serisinin yapay zeka özellikleri hala konuşulsa da seriye ilgi giderek azalıyor ve kullanıcılar Galaxy S24 FE modelinin gelmesini bekliyor. Samsung S24 Fan Edition'dan haber geldi.
    Samsung Galaxy S24 FE geliyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın piyasaya sürülmesinden bu yana yeterince zaman geçti ve heyecan azaldı. Gözler Samsung’un bir sonraki telefonu Galaxy S24 FE’ye çevrildi.

    GalaxyClub’ın raporuna göre, Samsung, R12 kod adlı yeni bir cihaz geliştiriyor. Bunun Galaxy S24 FE olma ihtimali oldukça yüksek. Hatırlatma açısından, Galaxy S20 FE, R8; Galaxy S21 FE R9; Galaxy S23 R11 kod adlarına sahipti. Muhtemelen Galaxy S24 Fan Edition yolda. Ancak, şu an için kod adı dışında herhangi bir yok.

    Galaxy S23 FE, Ekim 2023’te birkaç ülkede çıkış yapmıştı, 2024 başında da daha fazla ülkede satışa sunulmuştu. Geçen yıl bu zamanlarda Galaxy S23 FE modeli hakkında daha fazla bilgi paylaşılmıştı. Bu da Galaxy S24 FE modeli birkaç ay geç çıkabileceğini gösteriyor.

    Galaxy S24 FE’nin teknik özelliklerinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Galaxy S23 FE, Galaxy S23 serisi yerine Galaxy S22 ve S22 Plus ile daha fazla ortak noktaya (Exynos ve Snapdragon işlemci dahil) sahip olduğundan Galaxy S24 Fan Edition’ın da Galaxy S23 serisinin özelliklerini almayacağı tahmin ediliyor ancak kesin bir şey söylemek şu an için imkansız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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